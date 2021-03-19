شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا للاعبى المنتخب الوطنى الأحد قبل المران الأول باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، لمسحة فيروس كورونا يوم الأحد المقبل، قبل خوض المران الأول باستاد القاهرة استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى.

ويبدأ المنتخب الوطنى معسكره المغلق يوم الأحد المقبل 21 مارس الجارى، ويؤدي المنتخب تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفره علي متن طائرة خاصة يوم 23 من الشهر الجارى.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري 28 لاعبا في معسكر مغلق، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر، فى ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت القائمة: محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هاني -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.