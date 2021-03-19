شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون بعد استبعاده من قائمة منتخب المغرب: العدل قليل والظلم أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق بدر بانون مدافع النادي الأهلي على استبعاده من قائمة منتخب المغرب التي تستعد لاستكمال مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وكتب بدر بانون عبر حسابه الشخصي على انستجرام"العدل قليل والظلم كثير لكن الأمل كبير والله أكبر"، واضعاً علم المغرب.



بدر بانون

وكشف وحيد خاليلوزيتش المدير الفنى لمنتخب المغرب لكرة القدم أسباب استبعاد بدر بانون مدافع النادى الأهلى من القائمة التى سوف تستعد لمواجهة بوروندى وموريتانيا فى التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2021.

ضمت القائمة التى كشفت عنها الصفحة الرسمية للاتحاد المغربى على موقع تويتر العديد من اللاعبين فى غياب كل من أشرف بن شرقى لاعب الزمالك وبدر بانون لاعب النادى الأهلى.

قال خليلودزيتش فى تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد المغربى إن السبب وراء استبعاد بدر بانون من القائمة هو المنافسة الشرسة على مركز قلب الدفاع في تشكيل المنتخب المغربي خلال التوقف المقبل، قائلا: "لقد فضلت سفيان شاكلا على بدر بانون بسبب تمتعه بقوة جسمانية مميزة، وهو ما نحتاجه في المباراتين المقبلتين".

وأشار خليلودزيتش قائلا: "عدم اختيار بدر بانون لا يعني عدم وجوده ضمن حسابات الجهاز الفني، إنه يقدم مستويات رائعة مع الأهلي وقد نضمه في المرحلة القادمة".

وشهدت القائمة التى أعلن المدير الفنى تواجد كل من أشرف حكيمى مدافع إنتر ميلان وحكيم زياش لاعب تشيلسى ويوسف النصيرى لاعب إشبيلية.

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، هشام لمجهد.

خط الدفاع: عصام الشباك، نصير المزراوي، رومان سايس، حمزة منديل، جواد الياميق، سامي ماي، نايف أكرد، زهير فضال.

خط الوسط: نسيم بوجلاب، سفيان أمرابط، أيمن برقوق، فيصل فجر، حكيم زياش، عادل تاجرابت، سليم أملاح.

خط الهجوم: أشرف حكيمي، سفيان رحيمي، أمين حاريث، يوسف النصيري، يوسف العربي، زكرياء أبوخلال.