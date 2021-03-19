شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم براعم كرة اليد مواليد 2010 "بنات" في نادي النصر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم نادي النصر فريق كرة اليد مواليد 2010 بنات، على خلفية النتائج الجيدة التي حققها خلال الفترة الماضية في البطولات المحلية، ونالت النتائج الجيدة استحسان وارتياح داخل مجلس الإدارة برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق.

ويضم فريق 2010 لكرة اليد "بنات" بنادي النصر: سلمى إسلام ، ورودينا محمد، وياسمين أسامة، وشريفة محمد، وهايا سيد، وهالة سيد، وهنا سيد، وهنا أحمد، ونور مدحت، ولوجين عصمت، وسجا مصطفى، ونورين ياسر، ولمار محمد، ورقية خالد، وجودي محمد، وريتاج أحمد، ومريم محمد، وخديجة محمود، وشذى حسام، وسجى مصطفى، ورودينا أشرف، وملك محمد، ولوجين عصمت، وسندس عادل، وجودي أحمد.



فريق كرة اليد مواليد 2010 بنات بنادي النصر (1)



فريق كرة اليد مواليد 2010 بنات بنادي النصر (2)



فريق كرة اليد مواليد 2010 بنات بنادي النصر (3)

وكرم الدكتور عمرو عبد الحق الفريق، وسلم اللاعبات شهادات تقدير وميداليات تذكارية، في إطار حرص مجلس النصر على دعم البراعم في كل الألعاب بهدف خلق أجيال جديدة قادرة على تحقيق الانتصارات والبطولات.

حضر التكريم العديد من مسئولى نادي النصر، في مقدمتهم أحمد الأحمر عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق كرة اليد بالنادي، ومحمد زغلول المدير المالي، وشريف دسوقي مدير الأمن، وعبد الحميد على مدير النشاط الرياضي.

ويقود فريق النصر مواليد 2010 " بنات" ، عربي السيد رئيس جهاز كرة اليد، وهاني محمد حسن مديرا فنياً، وأمال إبراهيم مدربا، وعادل الطيب إداريا وإيمان فاروق إداريا، وحسام شريف مدرباً.

وطلب عمرو عبد الحق الفريق بمواصلة الانتصارات وتحقيق النتائج الجيدة، وتعهّد للبراعم والجهاز الفني بمواصلة تقديم الدعم المادي والمعنوي للفريق.