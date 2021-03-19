شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة مزدوجة لـ أسامة نبيه فى الجهاز الفنى بالزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، مهام مزدوجة منذ انضمامه للعمل بالجهاز الفني للأبيض، مع عودة الفرنسي باتريس كارتيرون، للقلعة البيضاء مرة أخرى، خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق.

أسامة نبيه، تم تقديمه لوسائل الإعلام، في منصب المدرب العام بجهاز كارتيرون داخل الزمالك، وكشفت الأيام الماضية، قيامه بمهام أخرى، بخلاف الأمور الفنية ومساعدة المدرب الفرنسي في وضع الخطة والاختيارات الفنية، حيث يقوم بدور مدير الكرة، من خلال فرض الثواب والعقاب داخل صفوف الفريق والسيطرة على الأوضاع بالتنسيق مع المدير الفني.

مهام أسامة نبيه داخل الزمالك، في الأيام الأخيرة، كانت مركبة ومزدوجة حيث منحته اللجنة المؤقتة، بعض المهام الإدارية بهدف فرض السيطرة على اللاعبين وحجرة الملابس، والتأكيد على وضع مصلحة الفريق فقط في المقام الأول دون النظر لأى اعتبارات أخري أو أمور جانبيه.

مهمة أسامة نبيه الأولى داخل الزمالك، هى السيطرة على غرفة الملابس، وإعادة الاتزان داخل الفريق مرة أخرى، من خلال فرض سياسة الثواب والعقاب على الجميع دون تمييز أو تهاون وكانت البداية بمقترح وضع لائحة جديدة، لتحفيز اللاعبين لبذل جهد أكبر في المستقبل والمباريات القادمة تتضمن بعض المميزات حال تحقيق نتائج إيجابية وكذلك بعض العقوبات حال الإخفاق.

ويستعد الزمالك في الوقت الحالي، لخوض مباراة مولودية الجزائر، في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الأبيض لضرورة تحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.