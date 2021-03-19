شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم مروان محسن في 100 مباراة مع الأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت مشاركة مروان محسن مهاجم الأهلى في مباراة ناديه الأخيرة مع فيتا كلوب بطل الكونغو بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد ، لتكون بمثابة المباراة رقم 100 للمهاجم بالقميص الأحمر.

وشارك مروان محسن في 100 مباراة مع الأهلى فى كل البطولات ونجح في تسجيل 24 هدفا وصنع 7 أهداف أخرى، وشارك مروان محسن في 60 مباراة بالدوري فقط وسجل 17 هدفا وصنع ستة أهداف، وتعاقد الأهلى مع مروان محسن في صيف 2016 قادماً من النادى الاسماعيلى.

وتألق مروان محسن في مباريات الأهلى الأخيرة حيث سجل هدفاً في شباك فيتا كلوب بمباراة الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى والتي انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، كما صنع هدف صلاح محسن في شباك الإسماعيلى في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد ببطولة الدوري، كما صنع هدفاً في فوز الاهلى بثلاثية على فيتا كلوب بكينشاسا.

لعب مروان محسن لنادى بتروجت 73 مباراة سجل خلالها 18 هدفا وصنع 3 أهداف، واحترف فى نادى جيل فيسنتى البرتغالى، والذى لعب معه 26 مباراة وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.

شارك مروان محسن في تجربته الاحترافية القصيرة فى 3 مباريات في بطولة كأس البرتغال و3 مشاركات في بطولة كأس الدوري البرتغالي.

مروان محسن مع الإسماعيلى ، خاض 32 مباراة حقق فيها 14 هدفا وانضم لصفوف المنتخب الوطنى ولعب معه 12 مباراة أحرز فيها 3 أهداف.

مروان محسن الذى انتقل للأهلى في 7 يونيو 2016 بصفقة انتقالية بـ10 ملايين جنيه من النادى الإسماعيلى، اختاره المارد الأحمر ليكون بديلا للجابونى ماليك إيفونا الذى ترك وقتها الفريق لينضم لفريق صينى بـ8 ملايين دولار، وفي 2017 أصيب مروان محسن بقطع في الرباط الصليبى في مباراة مصر والمغرب فى أمم افريقيا، وأدت لغيابه عن الملاعب لـ11 شهرا، وبعد سنة تقريبا من الإصابة عاد مروان محسن للملاعب من جديد وبالتحديد فى موسم (2017 - 2018)، ليلعب 13 مباراة في مختلف البطولات مع الاهلى.

وفى الموسم نفسه سجل مروان أربعة أهداف بواقع 3 أهداف في الدورى وهدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى جانب صناعته لهدف وحيد.

ويواجه مروان محسن منذ فترات طويلة، هجوماً جماهيراً وإعلامياً كبيراً، ووصل الحال ببعض المحللين الرياضيين، بمطالبة الأهلي بضرورة، إعارته أو بعيه نهائياً بداعي أنه مهاجم غير جيد، الأمر الذي دفع والده إلى الظهور في الإعلام أكثر من مره للدفاع عن نجله ومطالبة المحللين بالكف عن إيذائه بتلك الكلمات.

مروان محسن نجح في الحصول مع النادي الأهلي على جميع البطولات التي شارك فيها هذا الموسم، وهي بطولات الدوري والكأس وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما أنه شارك مع منتخب مصر في بطولات كأس الأمم الأفريقية 2017، و2019، وشارك مع منتخب مصر في مونديال كأس العالم بروسيا عام 2018.