"خطأ في الترجمة".. كارتيرون يصف تصريحًا بخصوص التعاون بـ"الغبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

نفى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك التصريحات التي وردت على لسانه من المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بأن إدارة ناديه السابق التعاون فكرت في الاستغناء عنه بعد شهرين.

وقال كارتيرون في تغريدة أصدرها مساء الخميس عبر حسابه الرسمي على تويتر: "لم أقل هذا الشيء الغبي".

وكان المترجم الذي حضر في مؤتمر كارتيرون قد قال بأن "إدارة التعاون فكرت في الاستغناء عني بعد شهرين".

وواصل كارتيرون: "إدارة التعاون أرادت مني البقاء مع الفريق لكنهم تفهموا رغبتي في مساعدة الزمالك، وكانوا لطفاء بما يكفي للموافقة على طلبي، شكرا لكم".

وقال حازم فتوح في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "المترجم الخاص بكارتيرون كان في إجازة ولم يستطع حضور المؤتمر وربما يكون حدث خطأ في الترجمة".

وتابع: "كارتيرون يوجه كل الشكر لمسئولي نادي التعاون، ويؤكد على أنه تلقى الدعم الكامل منهم، حتى أنهم طلبوا التعاقد مع يوسف أوباما بشكل رسمي، وكذلك محمد فاروق لاعب بيراميدز".