بوغبا يضرب ميلان ويعبر بيونايتد إلى ربع النهائي

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ميلانو : منح الفرنسي بول بوغبا فريقه مانشستر يونايتد الإنكليزي هدفاً غالياً أثمر فوزاً 1 صفر على حساب مضيفه ميلان الإيطالي ضمن إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، وعبر به إلى ربع النهائي.

وجاء هدف بوغبا بعد دخوله كبديل، وتحديداً في الدقيقة 49، بعدما استغل ارتباكاً كبيراً في دفاع ميلان، ليقتنص الكرة ويسكنها في سقف المرمى بصاروخية من داخل منطقة الجزاء، لم يحرك لها الحارس جانلوجي دوناروما ساكناً.

وتعد هذه العودة هي الأثمن لبوغبا، بعدما غاب عن مباريات فريقه العشر الأخيرة إثر إصابة عضلية تعرض لها ضد إيفرتون في السادس من شباط/فبراير في الدوري المحلي.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة في أسبوع مصيري، إذ تنتظره في نهاية الأسبوع مواجهة ضد ليستر سيتي ثالث الدوري المحلي خارج ملعبه في الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الانكليزي، وكلا المسابقتين تمثل الأمل الوحيد للشياطين الحمر في إحراز لقب ما هذا الموسم، إذا ما سلمنا جدلاً بأن مانشستر سيتي مرشح فوق العادة لحسم الدوري المحلي في صالحه نظراً للفارق الكبير عن جاره.

وكان الـ"روسونيري" تمكن من فرض التعادل على مانشستر يونايتد في الرمق الأخير ذهاباً في "أولد ترافورد" (1 1)، لكنه فشل في حسم التأهل في مباراة الإياب رغم علو كعبه بالنتيجة.

وقرر مدرب ميلان ستيفانو بيولي البدء بتشكيلة أساسية تضم الإسباني صامويل كاستييخو في الهجوم، في ظل غياب الكرواتي أنتي ريبيتش والبرتغالي رافايل لياو بسبب الإصابة، فيما بقي النجم السويدي المخضرم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في مقاعد البدلاء طيلة الشوط الأول.

وغاب زلاتان عن مباراة الذهاب لأنه كان يتعافى من اصابة عضلية، لكنه دخل بديلاً في الشوط الثاني من مباراة الإياب، وتحديداً في الدقيقة 65، أمام الفريق الذي أحرز في صفوفه لقب هذه المسابقة عام 2017 ضد أياكس امستردام الهولندي، علماً أنه غاب عن تلك المباراة بداعي الإصابة أيضاً.

وكاد "إبرا" أن يدرك التعادل لفريقه من رأسية، تمكن الحارس من إبعادها بصعوبة.

لكن ذلك لم يغير شيئاً في النتيجة، ولم يتمكن ميلان من الحد من نتائجه السيئة على ملعبه في الآونة الاخيرة، حيث فشل في الفوز في آخر خمس مباريات في سان سيرو، آخرها سقوطه أمام نابولي صفر 1 الاسبوع الماضي كما سبق هذه السلسلة تعادلان مع النجم الاحمر الصربي وأودينيزي وخسارة فادحة امام جاره اللدود انتر ميلان صفر 3.

وبخروج ميلان، لم يعد لإيطاليا تمثيل في المسابقتين الأوروبيتين، يوروبا ليغ ودوري أبطال أوروبا، إلا من خلال نادي روما.

إذ ودع إنتر المسابقة القارية الكبرى من مرحلة المجموعات، وفشل يوفنتوس في عبور امتحان بورتو البرتغالي، وغادر أتالانتا البطولة بخسارته أمام ريال مدريد الإسباني، على غرار لاتسيو الذي أقصي أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وفي مباراة أخرى، تأهل أياكس أمستردام الهولندي إلى الدور ربع النهائي، على حساب يونغ بويز السويسري عندما فاز عليه إياباً الخميس 2 صفر، بعدما كان أسقطه ذهاباً بثلاثية نظيفة على ملعب "يوهان كرويف".

كما عبر فياريال الإسباني إلى الدور نفسه أيضاً، بفوزه بهدفين نظيفين على دينامو كييف الأوكراني، وكان فاز في مباراة الذهاب بالنتيجة نفسها خارج أرضه.