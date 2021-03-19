شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستغل توقف الدوري في بحث مسألة تجديد عقود لاعبيه وفتح ملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة توقف في مناقشة عدد من الملفات المعلقة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن ارتباطات النسور الحمر بالمباريات المحلية والقارية منعت لجنة الكرة بالنادي والجهاز الفني من مناقشة بعض الملفات المطروحة للحسم، لاسيما بعدما كان موقف الأهلي معقدا في الصعود إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويفتح مسئولو الأهلي ملف تجديد عقود بعض اللاعبين الكبار في صفوف الفريق الأحمر مثل الثلاثي علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية، والذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، من أجل توفير حالة من الاستقرار الفني والإداري، وربط الركائز الأساسية للفريق الأحمر لمدد طويلة، ولغلق ملف تجديد عقود اللاعبين خلال الفترة القادمة.

كما تستغل لجنة التخطيط فترة التوقف الدولي في مناقشة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني في عدد من الملفات الخاصة بفريق الكرة سواء الصفقات الجديدة والمراكز التي تحتاج التدعيم من أجل بدء العمل على حسمها قبل نهاية الموسم، وتلبية احتياجات الجهاز الفني الفنية، للموسم القادم.

ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.