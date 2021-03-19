الامارات | منتخب المبارزة يضمّ 3 واعدين من الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المبارزة يضمّ 3 واعدين من الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار اتحاد المبارزة ثلاثة لاعبين من نادي الفجيرة للفنون القتالية لضمهم إلى المنتخب الوطني، الذي سيشارك في بطولة العالم للشباب والناشئين، التي ستقام في مصر من الثالث إلى 11 أبريل المقبل، وهم: أصيلة درويش وسيف أحمد ومحمد الصايغ، وذلك تثميناً للكفاءات الفنية التي يتمتعون بها، وهي المرة الأولى التي يتم استدعاء لاعبين من النادي لتمثيل الإمارات في الاستحقاقات الوطنية. من جهته، بارك المدير التنفيذي للنادي، العميد أحمد حمدان الزيودي، للاعبين المنتخبين، وقال في تصريحات صحافية: «نتمنى للاعبين المزيد من النجاح، ونشيد بجهود المدرب، شادي رمضان، والمدربة مهيتاب وصفي، للجهود المبذولة في الوصول لمنصة المنتخبات الوطنية».

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