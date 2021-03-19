الامارات | لأول مرة.. 4 مدربين ألمان في دور الثمانية بـ «أبطال أوروبا»

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. 4 مدربين ألمان في دور الثمانية بـ «أبطال أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطّمت الكرة الألمانية رقماً قياسياً جديداً في دوري أبطال أوروبا، بعد تأهل أربعة مدربين ألمان بفرقهم إلى دور الثمانية. وصعد هانزي فليك بفريقه بايرن ميونيخ الألماني، ولحق به كل من دورتموند الألماني بقيادة مدربه إدين تيرزيتش، وتشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، وليفربول الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب. وقال فليك في تصريح صحافي، قبل إجراء القرعة التي تقام اليوم: «كلهم مدربون جيدون».

وأضاف: «لا أعرف السر وراء ذلك، لكنه أمر رائع، ومن الرائع أنني جزء من هذا، ممتن للغاية لمثل هذه المباريات في مثل هذا المستوى بمثل هذا الانتظام».

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