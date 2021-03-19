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الامارات | لأول مرة.. 4 مدربين ألمان في دور الثمانية بـ «أبطال أوروبا»

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطّمت الكرة الألمانية رقماً قياسياً جديداً في ، بعد تأهل أربعة مدربين ألمان بفرقهم إلى دور الثمانية. وصعد هانزي فليك بفريقه بايرن ميونيخ الألماني، ولحق به كل من دورتموند الألماني بقيادة مدربه إدين تيرزيتش، وتشيلسي الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، وليفربول الإنجليزي بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب. وقال فليك في تصريح صحافي، قبل إجراء القرعة التي تقام اليوم: «كلهم مدربون جيدون».

وأضاف: «لا أعرف السر وراء ذلك، لكنه أمر رائع، ومن الرائع أنني جزء من هذا، ممتن للغاية لمثل هذه المباريات في مثل هذا المستوى بمثل هذا الانتظام».

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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