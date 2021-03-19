الإسماعيلي يعلن الاسم الأقرب لتولي تدريب الفريق بعد رحيل دراجان يوفيتش



الشارقة - اميمة ياسر -

علق علاء وحيد، المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، على رحيل دراجان يوفيتش، المدير الفني السابق للإسماعيلي، واعتذاره عن استكمال المهمة مع الدراويش، بعد سلسلة من النتائج السيئة له مع الفريق الأصفر.

وأكد علاء وحيد في تصريحات تلفزيونية له، أن يوفيتش قدم الشكر لمجلس إدارة الإسماعيلي، موضحًا أن الفريق يعاني من سوء نتائج، والظروف لم تساعده على استكمال المهمة مع القلعة الصفراء".

وتابع: "فتحنا خطوط مفاوضات مع إيهاب جلال، لتولية القيادة الفنية للدراويش، خلال الفترة المقبلة، حيث يعد هو الاسم المرشح بقوة، وتردد اسمه على طاولة اللجنة الفنية، برئاسة علي أبو جريشة".

وأشار إلى أن الإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات، حيث نعمل على إعطاء المدير الفني وقت من الراحة، لاستغلال التوقف الدولي، والدخول في معسكر مغلق، لعودة الفريق من جديد إلى وضعه المعهود.

ومن جانبه، وافق مسؤولو اللجنة الفنية بالإسماعيليـ على استقالة البوسني دراجان يوفيتش، المدير الفني للفريق، وذلك خلال الجلسة التي جمعت المدرب بمسؤولي الدراويش بالقاهرة، عصر اليوم.

وأكد المدير الفني خلال الجلسة على رغبته في الرحيل، وشعوره باليأس والأسى الشديدين عقب النتائج السلبية للفريق، مشددًا على أنه ليس لديه أي أسباب لما يحدث وأن الجميع يؤدي ما عليه بشكل رائع سواء الجهاز الفني أو اللاعبين.

يذكر أن يوفيتش رفض العودة إلى الإسماعيلية رفقة الفريق عقب التعادل السلبي الذي حققه أمام طلائع الجيش الثلاثاء الماضي، وفضل البقاء بأحد فنادق القاهرة وإبلاغ مسؤولي القلعة الصفراء بموقفه، ومنحهم الحرية في اتخاذ القرار المناسب سواء ببقائه أو رحيله.

ويرتبط البوسني دراجان يوفيتش بعقد يمتد مع الإسماعيلي لنهاية الموسم الجاري، وحقق في وقت سابق بطولة الدوري البوسني مع فريق زيرينسكي موسم (2008/2009) وكأس البوسنة موسم (2008/2007)، كما حقق بطولة الدوري الأنجولي مع فريق أول أغسطس مواسم ( 2016 ,2017 , 2019).