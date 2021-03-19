أزمة جديدة في الزمالك.. باتشيكو يمهل الإدارة 10 أيام للحصول على مستحقاته قبل اللجوء لـ"الفيفا"

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن منح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهلة لمدة 10 أيام للإدارة للحصول على مستحقاته.

وأكد عمر ربيع ياسين، في تصريحات تلفزيونية، أن باتشيكو وحال عدم حصوله على مستحقاته سيتقدم بشكوى ضد إدارة الزمالك في الفيفا وسيحصل على مستحقاته كاملة، مشيرا إلى أن الزمالك وقتها سيكون مهدد بخصم نقاط من رصيده بالإضافة إلى حرمانه من القيد.

وكان مسئولو اللجنة الفنية بنادي الزمالك وجهوا الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجهازه المعاون على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق وتمنت له كل النجاح والتوفيق في مشواره التدريبي خلال المرحلة المقبلة.

وقررت اللجنة تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة، متمنا له التوفيق في تحقيق طموحات الجماهير الزملكاوية محليًا وقاريًا.

كشف شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقًا، كواليس الساعات الأخيرة قبل رحيل باتشيكو من مهمته مع الزمالك.

وأكد شريف فاروق في تصريحات تليفزيونية :"باتشيكو لم يكن يعلم برحيله وبمجرد علمه بالرحيل قام بجمع مستحقاته من النادي ورحل على الفور".

وتابع: "هناك بعض اللاعبين وأشخاص من الجهاز الفني تحدثوا عن رحيل باتشيكو عن الزمالك".

وواصل:"علمت ان باتشيكو عرف نتيجة مباراة الزمالك والترجي ولكنه لم يتابع المباراة".

وأتم: "باتشيكو غادر مصر أمس بعد نهاية مشواره مع الزمالك"