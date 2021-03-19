شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب عودة عدد من المصابين خلال الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للأهلي عودة عدد من اللاعبين المصابين خلال فترة التوقف الدولي، بعدما لعبت الإصابات التي ضربت صفوف الفريق الأحمر في افتقاد خدمات أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية، وأثرت بالسلب على مسيرة الأهلي في المنافسات المحلية والإفريقية، لاسيما مع غياب عناصر مؤثرة بحجم وليد سليمان وعلي معلول.

ويمني الجهاز الفني للأهلي استغلال فترة التوقف الدولية في استعادة أكثر من لاعب مثل وليد سليمان وعلي معلول وكريم نيدفيد ومحمد محمود، حيث أنهى وليد سليمان برنامجه التأهيلي وينتظر الانتظام في تدريبات فريقه الجماعية، فيما يسير نيدفيد بشكل جيد بعد شكواه من رشح الركبة، وقرب برنامج محمود من الانتهاء، بينما يواصل معلول التأهيل تحت إشراف طبيب منتخب تونس.

ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية الأسبوع المقبل بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.