شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة العاشرة بنهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة العاشرة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تشهد هذه الجولة لقاءات بين القناة مع الأهلى، وطلائع الجيش مع الزمالك، والإتحاد السكندرى مع سموحة، والطيران مع بتروجت، والداخلية مع هليوبوليس، وسبورتنج مع الترسانة .

يتصدر الزمالك ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة يليه الأهلى برصيد 22 نقطة ثم سموحة فى المركز الثالث برصيد 21 نقطة ومن بعده طلائع الجيش رابعا برصيد 18 نقطة ، فيما يحل الإتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة .

أقيمت على مدار الإثنين الماضى، مواجهات قوية فى إطار الجولة التاسعة دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من: القناة على الترسانة 3 /1، وبتروجت على الداخلية 3 / 1، وسموحة على الطيران 3 / 1، والزمالك على الاتحاد السكندرى 3 / 1، والأهلى على طلائع الجيش 3 / 1، فيما تم تأجيل مباراة هليوبوليس مع سبورتنج.

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الحالى.