شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحدد مع مساعديه برنامج إعداد الأهلي خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي برنامج التحضير خلال فترة التوقف الدولية لظروف الأجندة الدولية، في ظل استعداد منتخب مصر لخوض مباراتيه ضد كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات أفريقيا، من أجل وضع الخطة التي سيسير عليها الفريق الأحمر طوال فترة التوقف من أجل تجهيز اللاعبين غير المنضمين للمنتخبات القومية.

ومنح موسيماني لاعبيه أجازة حتى منتصف الأسبوع المقبل، في ظل ضغط المباريات طوال الفترة الماضية، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية الاثنين، وتحديد الموقف من خوض مباريات ودية مع بعض الفرق الأخرى، أو دخول معسكر مغلق أو الاكتفاء بمواصلة التدريبات الجماعية على ملعب النادي فقط لحين عودة اللاعبين الدوليين والمحترفين من معسكرات بلادهم.

ويعود لاعبو الأهلي لتدريباتهم الجماعية الأسبوع المقبل بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادًا لملاقاة المريخ السوداني في الثاني من أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.