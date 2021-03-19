شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام "مارسيلو" فى 3 تجارب محلية قبل عرض الاسماعيلى شرئه نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة من مسئولي طلائع الجيش تحويل إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للدراويش لبيع نهائي بعد المستوى المتميز الذى ظهر به اللاعب خلال الفترة الماضية.

ومنذ قدومه للقلعة الصفراء في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، يرغب الإسماعيلى في الإبقاء على مارسيلو ضمن خطة تكوين فريق مميز للدراويش بداية من الموسم المقبل عقب التخلص من الدوامة التي يعانى منها الفريق هذا الموسم.

وأعير حسين السيد مارسيلو للنادى الاسماعيلى لنهاية الموسم وهى التجربة الرابعة لمارسيلو على الصعيد المحلى حيث لعب لأندية الاهلى وطلائع الجيش ومصر المقاصة قبل ارتداء القميص الأصفر ، وخاض حسين السيد 70 مباراة بواقع 5147 دقيقة سجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف.

لعب مع الأهلي 39 مباراة

الدورى العام .. لعب 31 مباراة بواقع 2484 دقيقة سجل هدفين صنع 3 أهداف.

كأس مصر .. لعب 7 مباريات بواقع 608 دقيقة سجل هدفين وصنع مثلها.

السوبر المصرى .. لعب مباراة بواقع 90 دقيقة.

26 مواجهة مع مصر المقاصة

الدورى العام .. لعب 25 مباراة بواقع 1641 دقيقة وسجل هدفين.

كأس مصر .. لعب مباراة بواقع 90 دقيقة

طلائع الجيش 5 مباريات

الدورى العام .. 4 مباريات بواقع 200 دقيقة

كأس مصر .. مباراة بواقع 34 دقيقة