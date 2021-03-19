شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية لدورى محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من دورى اليد للمحترفين رجال للموسم المحلى 2020 / 2021 ، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين، الزمالك والزهور فى الرابعة عصرا على صالة الأول، وطلائع الجيش مع هليوبوليس فى نفس الموعد على صالة جهاز الرياضة العسكرى، والأهلى مع الطيران فى السادسة مساء على صالة القلعة الحمراء، وسبورتنج مع الأوليمبي فى نفس التوقيت على صالة الأول.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة، بينما يأتى الأهلى فى المرتبة الثانية بنفس الرصيد لفارق الأهداف، أما سبورتنج فيحل فى المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة ومن بعده الأوليمبي برصيد 15.5 نقطة ثم هليوبوليس فى المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن موعد وصالات الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021، التى ستقام الخميس المقبل بمواجهات بين كل من الأوليمبي مع الزمالك 4 عصرا على صالة الأوليمبى وسبورتنج مع الزهور 6 فى سبورتنج والطيران مع طلائع الجيش 6 فى الإنتاج الحربى والأهلى مع هليوبوليس 6 فى اتحاد الشرطة.

أما الجولة العاشرة التى ستقام يوم 26 مارس الجارى، فتشهد لقاءات بين كل من سبورتنج مع الزمالك 4 عصرا فى الأوليمبى، والأوليمبى مع الزهور 6 مساء فى الأوليمبى، والأهلى مع الطيران 6 مساء فى إتحاد الشرطة، والطيران مع هليوبوليس فى نفس التوقيت بالإنتاج الحربى .