شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: أبناء الأبيض بتشتمنا وأشرف صبحى لا يتدخل بالقرارات وهذه إنجازاتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، عن الإنجازات التى تحققت خلال المدة القصيرة التي تولت فيها اللجنة إدارة نادى الزمالك والتي تمتد لـ75 يوما.

وقال رئيس اللجنة خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم في النادى: "أرض أكتوبر من 2004 اتسحبت كتير وقدرنا بفضل الله ثم علاقتنا مع مسئولى الدولة إننا نرجعها، والفرع الجديد هياخد 4 سنين على الأقل فى التنفيذ بس احنا بنعمله عشان النادى مش علشانا احنا لإننا هنمشى هنمشي".

وأضاف المستشار عماد عبد العزيز: "الفرع الجديد هيتكلف ما يقرب من 2 مليار جنيه والنادى مش هيدفع منهم مليم، وهناخد فلوس كمان مع البدء فى التنفيذ، ومش هانزل الانتخابات وبشتغل للكيان ومفيش حاجة اسمها حكم فردى".

وتابع رئيس نادى الزمالك: "من الإنجازات أيضا مزايدة بأبلكيشن للزمالك، والاتفاق على تسديد الاشتراكات عن طريق الموبايل، كما أن هناك دراسة سيتم عرضها على الجهة الإدارية لإنشاء شركة لكرة القدم محاكاة للعالمية برأس مال مليار ونصف وفور إنشاء الشركة هناخد 600 مليون جنيه ومش هيببقى فيه مشاكل مالية".

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك: "مديونيات كرة اليد والسلة والطائرة 15 مليون جنيه قديمة قبل مانيجى سددنا جزءا منها وهو 2 مليون ونصف، وبنقول لألعاب الصالات حقكوا علينا وبنحاول نحل مشاكلهم المالية وبنعتذر لهم بالنيابة عن اللجنة".

وأكد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك: "ملناش دور فى الانتخابات، فى كلام بيتقال عن اللجنة عيب على السوشيال بس مش هنرد غير عمليا، وفكرنا أكتر من مرة نقدم استقالتنا، وبنشتغل فى أجواء غير صحية بالمرة لا تتناسب معانا، وأبناء نادى الزمالك هم اللى بيشتمونا".

وأضاف: "الأمل موجود فى أفريقيا ومنتظرين نتيجة ماتش آخر وهنعمل اللى علينا، وبيقولوا علينا لجنة خراب واحنا بنعمل فرع جديد وشركة فى 75 يوما، ومش كل الجمهور عاشق للكيان هناك قلة قليلة لها أهداف".

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك: "لما مشينا ناس إعارة كان بجواب ممضي من باتشيكو على سبيل الإعارة واحنا مش فنيين، وبوجه الشكر لباتشيكو ومساعديه وأشرف قاسم ومدحت عبد الهادي وعبد الحليم علي، وبطالب ولاد النادي أرجو أنهم يقفوا جنب النادي".

وتابع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك: "عملنا على إنهاء مشاكل العضويات جوه النادي وبندرس ملف هاني العتال وكل من له حق هياخده بالقانون"، واختتم: "علاقتنا مع أشرف صبحي جيدة ووطيدة وبيساند النادي تماما ولكنه لم يتدخل في أي أمور أو قرارات اخذتها اللجنة".