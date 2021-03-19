شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: كهربا كسب برحيله عن الزمالك.. ولا يوجد لاعيبة أهلاوية بالأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام لاعب نادى الزمالك، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى كسب برحيله عن الزمالك، ولكن طريقة لعبه تناسب القلعة البيضاء.

وقال حازم إمام في تصريحات تليفزيونية: "كهربا كسب برحيله عن الزمالك وانضمامه للأهلى لأن هذا هو انتمائه، ولكن أعتقد أن طريقة لعب كهربا تناسب النادى الزمالك أكثر وكان بياخد راحته أكتر، بس كهربا كان يبذل كل ما لديه أثناء لعبه في النادى الزمالك على الرغم من أنه أهلاوى".

وأضاف حازم إمام: "لا يوجد لاعيبة تشجع الأهلي داخل نادى الزمالك في الوقت الحالي، وكان كهربا ومشى خلاص، ولكن عندنا لاعيبة بتشجع الترجى والوداد بس".

وأوضح حازم إمام: "وقعت للزمالك على بياض في الثلاث مرات خلال تجديد تعاقدى، كان بيجيلى عروض أكثر من اللى باخده من الزمالك بكتير ولكن أنا مبسوط في الزمالك، ولم يعرض عليا الانضمام للنادى الأهلى وسعيد بتواجدى داخل نادى الزمالك".

وتاعب حازم إمام: "الأهلى غير مسيطر على البطولات في الوقت الحالي، لأن الزمالك بياخد بطولات أيضا، واللاعبون هم السبب في عدم تتويج الزمالك بالدورى، وإن شاء الله نلعب كل ماتشاتنا المقبلة ككئوس علشان نكسب البطولة".

وقال حازم إمام: "الجيل المتواجد حاليا من أفضل الأجيال التي عاصرتها في نادى الزمالك، وهذا الجيل حقق كل البطولات التي لعبها باستثناء دورى أبطال أفريقيا وكنا نتمنى تحقيقها، وقدمنا أداء جيد منذ بداية البطولة ولن يذكر التاريخ إلا الفائز".

وأضاف حازم إمام: "غرفة الملابس كان فيها حزن كبير والصمت مسيطر على الغرفة، وذهبت لباتشيكو وتحدثت معه عن مباراة الكأس حتى نستعد لها بعد الخسارة، وشيكابالا أكثر اللاعبين حزنا بعد خسارة نهائي القرن، لأن الفوز في هذه المباراة كانت هتوديه في حتة تانية بعد هدفه العالمى".

وأوضح حازم إمام: "هزيمة نهائي أفريقيا تسبب حزن كبير ولكن الهزيمة من الأهلى في نهائي دوري أبطال أفريقيا زادت جرح خسارة البطولة وزادت المرارة، والزمالك فرض سيطرته على مباراة نهائي القرن ولكن غياب التوفيق أثر علينا في هذا اليوم، وبالرغم من خسارتنا إلا أن لم يكن هناك تقصير نت اللاعبين نهائيا".