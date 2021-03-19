ملف الخميس.. قائمة منتخب مصر.. وخطأ وصفه كارتيرون بـ "الغبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الخميس 18 مارس:

"خطأ في الترجمة".. كارتيرون يصف تصريح بخصوص التعاون بـ"الغبي"

غريب يوضح.. عدد "الكبار" في القائمة المفتوحة.. وموعد مخاطبة ليفربول لضم صلاح

الإسماعيلي: إذا فاوضنا إيهاب جلال سنُعلن.. ويوفيتش هو من طلب الرحيل

هاني سعيد: لولا إصابة ثلاثي بيراميدز لانضموا لزملائهم في المنتخب

فوز هدف "أفشة" في مرمى "فيتا" بالأفضل بالجولة الرابعة بأفريقيا

أفشة وياسر إبراهيم في التشكيلة الأفضل بدوري الأبطال

رئيس الزمالك: باتشيكو وافق كتابيًا على كافة الإعارات.. والوزير لم يتدخل لإقالته

فيديو.. كاف يختار تصدي جنش أمام الترجي ضمن الأفضل في دوري الأبطال

المقاصة لمصراوي: تلقينا اتصالات من مسؤولين بالإسماعيلي للتعاقد مع إيهاب جلال

رئيس الزمالك: لست باحثاً عن الشُهرة.. ووقعنا اتفاقية لبناء الاستاد في أكتوبر

بعد دخوله موسوعة جينيس.. عمر شعبان لمصراوي: انتظروني في بطولة العالم بروسيا

كارتيرون يكشف أسباب الرحيل عن الزمالك

رئيس الزمالك: النادي منقسم لجبهات.. رفضنا التبرعات.. و75 يومًا لا تكفي للإصلاح

صلاح على رأس المحترفين.. تعرف على قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر

"والله العظيم مصري".. محمد إبراهيم يثير الغموض بتغريدة على تويتر

استدعاء فرجاني والجزيري لقائمة المنتخب التونسي.. وغياب معلول

عبدالمنصف: ظُلمت.. ولماذا لم يُقل إن الباب في الحقيقة مُغلق؟