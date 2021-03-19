إبراهيموفيتش يؤكد أحقيته بالعودة لمنتخب السويد

شدد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش على أنه يستحق مكانًا في تشكيلة منتخب بلاده، حتى لو لم يعد نفس اللاعب عندما مثل منتخب بلاده في عام 2016.

وقرر يان أندرسون، مدرب المنتخب السويدي، إعادة إبراهيموفيتش مرة أخرى لقائمة الفريق، الذي يستعد لمواجهة منتخبي كوسوفو وجورجيا بالتصفيات الأروبية المؤهلة لكأس العالم في قطر العام القادم، وكذلك لقاء منتخب إستونيا وديا في فترة التوقف الدولية القادمة خلال الشهر الحالي، تمهيدًا لمشاركته في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) صيف العام الحالي.

احتفل لاعب ميلان الإيطالي بأول استدعاء دولي له منذ ما يقرب من خمس سنوات من خلال نشر صورة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) بقميص منتخب السويد.

يعتبر إبراهيموفيتش، الذي سيبلغ عامه الأربعين في أكتوبر المقبل، الهداف التاريخي لمنتخب السويد، برصيد 62 هدفا دوليا، كان آخرها ضد الدنمارك في نوفمبر 2015.

وبعد أدائه اللافت مع ميلان، الذي أحرز معه 14 هدفًا بالدوري الإيطالي هذا الموسم، يعتقد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق أنه لايزال بإمكانه إحداث تأثير.

وصرح إبراهيموفيتش لقناة الاتحاد السويدي لكرة القدم الرسمية على موقع (يوتيوب) “لا أريد أن أكون في الاعتبار ويتم استدعائي بناء على ما قمت به من قبل، ولكن لما يمكنني تقديمه الآن”.

وأضاف المهاجم المحنك “لا يمكنني أن أكون اللاعب عندما كنت الخامسة أو العاشرة من العمر أو الذي يبلغ 15 أو 20 عامًا، الآن، لدي بنية مختلفة تمامًا وطريقة لعب مختلفة”.

وتابع إبراهيموفيتش قائلًا “لكنني أحتفظ بمستوى عال للغاية، لا داعي للقلق، لست ضمن قائمة الفريق لأن اسمي زلاتان أو إنني إبراهيموفيتش، هذا بسبب ما أضيفه إلى الفريق وما حققته، أعتقد أنني أستحق ذلك”.

واستبعد أندرسون سابقًا استدعاء إبراهيموفيتش، لكن موقفه تغير بعد “محادثة رائعة” أجراها في نوفمبر الماضي مع اللاعب الذي خاض 116 مباراة دولية.

وردًا على سؤال حول تلك المناقشات مع أندرسون، قال إبراهيموفيتش: “لقد كانت إيجابية للغاية، لقد درسنا كل شيء ورسمنا خطا بشأن كل ما هو في الماضي”.

وأكد إبراهيموفيتش “تحدثنا بإحترام فيما بيننا وتمكنا من التحدث مع بعضنا البعض”.

وتابع “أدرك هذه العقلية في نفسي، عندما تكون لاعب كرة قدم في مستوى معين ولديك فرصة لتمثيل بلدك، فإن أعظم متعة أن تكون قادرًا على القيام بذلك، بكل فخر وشرف سأرتدي قميص المنتخب الوطني”.

وعاد إبراهيموفيتش إلى كرة القدم الإيطالية في ديسمبر 2019 بعد قضائه موسمين في الدوري الأمريكي للمحترفين مع فريق لوس أنجيليس جالاكسي، الذي سجل معه 27 هدفًا في 41 مباراة بجميع المسابقات.

وأحرز إبراهيموفيتش 24 هدفا في 32 مباراة بالدوري الإيطالي منذ عودته لملعب (سان سيرو)، وهو رقم لم يتفوق عليه سوى البلجيكي روميلو لوكاكو (30 هدفًا في 45 مباراة مع إنتر)، وتشيرو إيموبيلي (31 هدفًا في 44 مباراة مع لاتسيو)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (44 هدفًا في 42 مباراة مع يوفنتوس).

ومن المقرر أن يتجمع لاعبو المنتخب السويدي يوم الإثنين القادم قبل لقاء الفريق مع ضيفه منتخب جورجيا يوم 25 مارس الحالي.

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