خماسي عربي في التشكيل المثالي للجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

كشف الاتخاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن التشكيل لمثالي للجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مبارياتها في الأسبوع الجاري. وشهدت التشكيل الذي نشره(كاف) عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تواجد خمس لاعبين عرب وهم محمد مجدي “أفشة” وياسر إبراهيم لاعبا فريق الأهلي المصري بالإضافة إلى حمدو الهوني نجم الترجي التونسي ومهدي بن علجية لاعب مولودية الجزائر وزميله المدافع معوض حداد. وجاء التشكيل المثالي للجولة كالتالي -: حارس المرمى: دينيس أوناينجو (صن داونز). الدفاع: جواو دوجينيس (بترو أتلتيكو) – معوض حداد (مولودية الجزائر) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – موسى ليبوسا (صن داونز) – محمد حسيني (سيمبا). خط الوسط: ليبوهانج مابوي (صن داونز) – مهدي بن علجية (مولودية الجزائر) – محمد مجدي أفشة (الأهلي). الهجوم: لويس ميكوسوني (سيمبا) – حمدو الهوني (الترجي). كما أختار (كاف) الهدف الذي سجله محمد مجدي “أفشة” لاعب الأهلي في شباك فيتا كلوب، كأفضل هدف في الجولة الرابعة. وساهم “أفشة” بهدفه في فوز الأهلي 3 / صفر على فيتا كلوب في ملعبه، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى للمسابقة، بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا التنزاني المتصدر. تابع آخر أخبار الأهلي مع الخليج 365 في جميع البطولات “الدوري المصري ودوري أبطالأفريقيا وكأس مصر” اضغط هنا

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