شخص يخسر ربع مليون جنيه إسترليني بسبب هدف إيمرسون في أتلتيكو مدريد!

عاش “آلان دافيس” ليلة عصيبة أمس امتزجت فيها مشاعره بالحسرة، بسبب هدف الظهير الأيسر لـ تشيلسي الإنجليزي، إيمرسون بالميري في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني، في المباراة التي انتهت بفوز البلوز بنتيجة (2-0) على ملعبه ستامفورد بريدج، في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

آلان دافيس هو لاعب مراهنات من مدينة برمنجهام البريطانية، راهن على نتائج مباريات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح في توقع 5 نتائج بشكل صحيح، وتبقى أمامه فقط: نتيجة مباراة تشيلسي مع أتلتيكو مدريد.

وتقدم شبكة قنوات “سكاي سبورتس” البريطانية نظام لمشتركيها تحت اسم: “Super Six” يتيح للمشتركين بتوقع 6 نتائج بشكل صحيح لـ6 مباريات تقام في يوم واحد، والفائز سيكون لديه فرصة للفوز بـ250 ألف جنيه إسترليني (ربع مليون باوند).

وجاء توقع دافيس لنتيجة هذه المباراة بفوز تشيلسي (1-0)، وبالفعل هكذا كانت النتيجة حتى الدقيقة 94 والتي تضمن لكتيبة البلوز التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف في معقل أتلتيكو مدريد، ملعب واندا ميتروبوليتانو.

حيث إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة (1-0) لـ تشيلسي، يفوز آلان دافيس بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني لرهانه الصحيح على جميع نتائج مباريات الإياب، وبدا الحلم قريبًا جدًا من المراهن الشاب، إلى أن جاء إيمرسون وجعله كابوس ممزوج بالحسرة، بعد أن أحرز الظهير الأيسر الإيطالي هدف البلوز الثاني.

وذلك من خلال مرتدة سريعة في اللحظات الأخيرة لا تحدث كثيرًا على فريق دفاعي مثل أتلتيكو مدريد ويدربه دييجو سيميوني، لكن الأتلتي كان مندفع بشدة لتقليص الفارق والعودة في النتيجة، وهو ما أدى إلى هذه الصورة.

وأضاع هدف إيمرسون على دافيس، ربع مليون جنيه إسترليني، وباتت تكلفة هذا الهدف من الأكبر ربما في تاريخ مراهنات كرة القدم، بعد أن كان المراهن الإنجليزي الشاب على وشك جني قدر كبير من المال، لكن الاعب ذو الأصول البرازيلية حال دون حدوث ذلك بهدف لم يعد بفائدة حقيقية على تشيلسي.

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