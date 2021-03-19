صفقات ريال مدريد | تقرير طبي يحذر بيريز من التعاقد مع هالاند!

كشفت تقارير صحيفة إسبانية، أن هناك تقرير طبي ينصح نادي ريال مدريد الإسباني؛ بعدم التعاقد مع مهاجم وهداف بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند، بسبب مشاكل صحية تتعلق بركبة النجم النرويجي.

وبحسب شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن ريال مدريد تعرض لمشاكل مماثلة بعد تعاقده مع العديد من النجوم؛ إذ منعتهم الإصابات من الظهور بشكل مثالي على غرار البرازيلي ريكاردو كاكا، الويلزي جاريث بيل، وحاليًا النجم البلجيكي ايدين هازارد الذي دفع فيه النادي الملكي 115 مليون يورو، دون استفادة حقيقية من خدماته حتى الآن بسبب كثرة إصاباته.

وزعمت الشبكة الإسبانية أن سياسة إدارة ريال مدريد الحالية، هي البحث في سجل الملف الصحي لأي لاعب يهتم بالتعاقد معه، ومن بينهم هالاند (20 عامًا) حيث توصل اللوس بلانكوس إلى تقرير طبي حول إصابات النجم النرويجي.

ووفقًا للتقرير الذي كشفت محتواه الـ ديفنسا سنترال، فإن هالاند لم يتعرض لإصابات كثيرة، ولكنه يعاني من مشاكل في الركبة تضطره للتوقف عن اللعب بعد كل فترة، لكنها ليست مشكلة خطيرة.

وأكد التقرير الطبي أن المهاجم النرويجي الشاب يعاني من آلام في الركبة كل 5 أو 6 أشهر، ويضطر للغياب عن لقاء على الأقل بعد كل فترة؛ للتعافي حتى لا يتعرض لانتكاسة وإصابة قوية تبعده لمدة طويلة.

جدير بالذكر أن إيرلينج هالاند، طيلة مسيرته تعرض لـ8 إصابات فقط، أبعدته عن المباريات في 17 مناسبة، وامتدت أطول مدة غياب له لشهر، وجاءت نصف إصاباته (4) على مستوى الركبة.

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