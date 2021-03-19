اخبار النصر | لاعب النصر السابق يرحب بعودة مايكون

أعرب لاعب نادي النصر السابق، هاشم سرور، عن ترحيبه بعودة المدافع البرازيلي مايكون بيريرا إلى صفوف الفريق، بعد الأزمة التي حدثت في الفترة الماضية.

وقال هاشم سرور من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “بالأمس كان زعلنا واليوم سنكون لك من الداعمين وكل هذا لأجل النصر .. مرحب بكل من يخدم النصر”.

وعاد المدافع البرازيلي إلى المملكة العربية السعودية للانتظام في تدريبات النادي، قادمًا من البحرين، حيث شارك في التدريبات الجماعية لفريق الرفاع منذ يوم 22 فبراير.

وكان مايكون قد طالب إدارة النصر بالحصول على راتب ثلاثة أشهر على الأقل من رواتبه المتأخرة والتي تبلغ 6 أشهر، وغادر اللاعب عائدًا لبلاده بعد تجاهل إدارة فارس نجد لمطالبه، وودع اللاعب جماهيره فريقه برسالة مؤثرة، في ليلة مباراة كأس السوبر السعودي أمام الهلال.

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