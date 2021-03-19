شاهد فيديو اهداف مباراة ميلان ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي “بوجبا يقلب اللعبة”

شاهد فيديو اهداف مباراة ميلان ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي، لحساب إياب دور الـ 16 الذي أقيم على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو مساء اليوم الخميس 18 مارس 2021، والتي انتهت بفوز تاريخي للشياطين الحمر ليبلغ ربع النهائي، ويعوض خيبة أمل مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1/1 على ملعب أولد ترافورد.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط سيطرة ميدانية ملحوظة من جانب ميلان، في غياب الثنائي بول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش عن التشكيل الأساسي لكلا الفريقين.

وفي بداية الشوط الثاني قلب بوجبا اللعبة بعد نزوله بدلاً من ماركوس راشفورد، حيث تمكن من تسجيل هدف السبق بتسديدة في الزاوية الضيقة بعدما استغل تشتيت خاطيء من للاعب وسط ميلان “ميتي” لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 48، لينزل كالصاعقة على لاعبي ميلان الذين خرجوا عن تركيزهم في المباراة حتى بعد مشاركة ملهمهم “زلاتان إبراهيموفيتش” في الدقيقة 65 بدلاً من كاستييخو.

ولم يهدد ميلان مرمى مانشستر يونايتد بفرص واضحة كما كان يفعل خلال الشوط الأول الذي شهد تصدي الحارس “دين هندرسون” لتصويبة صعبة من أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة 41.

وتغيرت المباراة تمامًا عقب مشاركة بول بوجبا في خط وسط مانشستر يونايتد، فلم يعد لوسط ميلان وجود كبير.

mخلال 50 دقيقة في الشوط الثاني (بالوقت الضائع), قام بول بوجبا بـ 27 تمرير من بينهم 21 تمريرة صحيحة، وسدد 3 مرات، واحدة على المرمى انتهت بهدف، وتحصل على 3 أخطاء من الخصم، وصنع فرصتين لتسجيل الأهداف، وقام باعتراضين، وسجل هدف.