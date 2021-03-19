فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة ارسنال واولمبياكوس فى الدوري الاوروبي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة ارسنال واولمبياكوس، فى إحدي أهم مباريات اليوم الخميس 18 مارس 2021، فى إياب دور الـ16 من منافسات بطولة الدوري الاوروبي (يورباليج)، والتي يستضيفها ملعب الامارات بالعاصمة الانجليزية لندن.

ضمن ارسنال الإنجليزي تواجده في ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي رغم خسارته على ميدانه أمام أولمبياكوس اليوناني بهدفٍ دون رد.

جاء الشوط الأول تنافسيا بين الفريقين، حيث دخل أولمبياكوس على أمل التسجيل وتعويض نتيجة الذهاب، في حين سعى أرسنال إلى تأكيد تفوقه وقتل المباراة بهدف مُبكر.

ورغم العديد من المحاولات، فشل أولمبياكوس في اختراق مناطق أرسنال واصطدم بتنظيم دفاعي محكم فرضه أصحاب الأرض مع اعتمادهم على مرتدات سريعة شكلت خطورة كبيرة على مرمى اليونانيين.

وتواصل في الشوط الثاني بحث الطرفين عن التسجيل مع رغبة أكبر من طرف أولمبياكوس، الذي تمكن من هز شباك أرسنال بهدف أحرزه المغربي يوسف العربي عند الدقيقة 51، بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، هيأها لنفسه وسدد كرة ارتطمت بالدفاع وأكملت طريقها نحو الشباك.

وعقب الهدف سيطر أولمبياكوس على مجريات اللعب وهدد مرمى الإنجليز بعدة كرات، إلى أن تدخل الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال وقام بعدة تغيرات أبقت الفريق صامدا إلى غاية نهاية المباراة.

وكان أرسنال قد أنهى مواجهة الذهاب منتصرا بثلاثة أهداف لواحد، ليتأهل إلى الدور القادم بفضل تسجيله أهدافا أكثر خارج أرضه.

واستطاع ارسنال ان يحقق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب “كارايسكاكيس” في مدينة بيرايوس اليونانية، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل النرويجي مارتن أوديجارد المعار من ريال مدريد، والمدافع البرازيلي جابرييل ماجاليس، ونجم الوسط المصري محمد النني أهداف ارسنال في مباراة الذهاب، فيما تمكن النجم المغربي يوسف العربي من تسجيل هدف أولمبياكوس الوحيد.

واحتاج الجانرز اليوم إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة حتى بنتيجة 2-0، من أجل التأهل إلى ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، واستكمال مشوار البطولة التي لعب المباراة النهائية فيها عام 2019، وخسره أمام جاره تشيلسي.

هدف تقدم اولمبياكوس “يوسف العربي”