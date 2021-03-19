فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة روما وشاختار دونيتسك فى الدوري الاوروبي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة روما وشاختار، فى إحدي أهم مباريات اليوم الخميس 18 مارس 2021، فى إياب دور الـ16 من منافسات بطولة الدوري الاوروبي (يورباليج)، والتي يستضيفها ملعب مجمع أولمبيسكي الرياضي في العاصمة الأوكرانية، كييف.

صعد روما الإيطالي لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / 1 على مضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني.

كان روما الإيطالي قد قطع شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية بثلاثة أهداف دون رد، ليظفر بورقة الترشح لدور الثمانية في البطولة عن جدارة واستحقاق، بعد فوزه 5 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة..

استغل روما تقدم أصحاب الأرض نحو الهجوم وباغتهم بهدف أول حمل توقيع المهاجم الإسباني بورخا مايورال في الدقيقة 48 مستغلا كرة ارتدت من مدافع شاختار وتابعها برأسية سكنت الشباك.

واستطاع الفريق الأوكراني الرد بهدف التعادل عند الدقيقة 59، إثر ركلة حرة غير مباشرة وصلت الكرة من خلالها إلى اللاعب ألن باتريك، الذي حولها برأسه إلى زميله جونيور موراليس ليتابعها الأخير في مرمى روما.

ووسط بحث شاختار عن هدف ثان، تمكن روما من قتل المباراة بهدف آخر أحرزه بورخا مايورال مع حلول الدقيقة 72، مؤكدا تأهل فريقه ومواصلة مشواره الأوروبي.

وسجل اهداف روما فى مباراة الذهاب لورينزو بيليجريني في الدقيقة 23، قبل أن يضيف ستيفان الشعراوي الهدف الثاني في الدقيقة 73، واختتم جيانلوكا مانشيني أهداف مباراة الذهاب في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

إليكم اهداف المباراة + الملخص