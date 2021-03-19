بث مباشر | شاهد مباراة ميلان ومانشستر يونايتد في الدوري الاوروبي “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بالاشتراك مع يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان ومانشستر يونايتد في قمة مباريات اليوم الخميس 18-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الاوروبي “اليورباليج”.

ينقل بث مباشر مباراة ميلان ومانشستر يونايتد اليوم على شاشة قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل المباراة على قناة BT Sport 2 البريطانية، وقناة سبورت تي في 1 البرتغالية.

يستضيف ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو مباراة ميلان ومانشستر يونايتد بإدارة من الحكم الدولي الألماني “فيلكس بريش”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وانتهى اللقاء الأول بين مانشستر يونايتد وميلان بالتعادل الإيجابي 1/1، وكان مانشستر يونايتد متقدمًا في النتيجة معظم الوقت حتى سجل المدافع سيمون كاير هدفًا قاتلاً في الوقت المُحتسب بدل من ضائع.

ويكفي ميلان التعادل السلبي لتحقيق التأهل إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، بينما يحتاج مانشستر يونايتد للفوز أو التعادل بأي نتيجة باستثناء 1/1 التي ستؤدي لتحول المباراة إلى أشواط إضافية.

وتحمل هذه المواجهة الكبيرة في الدوري الاوروبي 11 لقبًا أوروبيًا لكلا الفريقين، حيث حقق مانشستر يونايتد لقب الدوري الاوروبي مرة واحدة، وفي دوري أبطال أوروبا حصد 3 ألقاب، مقابل سبعة لفريق ميلان.

بذكر أن آخر مباراة رسمية جمعت مانشستر يونايتد وميلان قبل مباراتي الدوري الأوروبي هذا الموسم، كانت في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2010، وانتصر مانشستر يونايتد في سان سيرو بنتيجة (3-2)، قبل أن يؤكد تفوقه إيابًا برباعية نظيفة على ملعب أولد ترافورد في مشاركة رونالدينيو وديفيد بيكهام مع الروسونيري.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 15 مباراة متتالية في الدوري الاوروبي على ملعبه “أولد ترافورد”، حقق 12 انتصارًا، وتعادل في 4 مباريات بعد مباراة ميلان.

ويغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كل من إيريك بايي وإدينسون كافاني وفيل جونز وأنتوني مارسيال وخوان ماتا بسبب الإصابة.

في المقابل، يدخل نادي ميلان المباراة من دون المهاجم الكرواتي “ماريو ماندزوكيتش”، مع احتمالات غياب كالابريا ورافا لياو ودانيل مالديني وأنتي ريبيتش لعدم تعافيهم الكامل من الإصابة.

ميلان 0-1 مانشستر يونايتد

???? ملعب سان سيرو (ميلانو-ايطاليا)

???? الدوري الأوروبي (إياب ثمن النهائي)

انتهت

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