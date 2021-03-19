عاجل | تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية امام ميلان “بوجبا على الدكة وكافاني خارج القمة”

استبعد المدير الفني النرويجي “أولي جونار سولشاير” المهاجم الدولي الأوروجوياني “إدينسون كافاني” من تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية أمام ميلان في قمة مباريات اليوم الخميس بإياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

ووجد كافاني نفسه خارج تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية امام ميلان لعدم تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن آخر ثلاث مباريات للشياطين الحمر، مبارتان في الدوري الإنجليزي، ومباراة ذهاب ثمن النهائي من الدوري الأوروبي ضد ميلان.

وخرج أيضًا المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال من تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية لعدم تعافيه من الإصابة، الأمر الذي سيقلص الخيارات الهجومية بالنسبة لأولي جونار سولشاير على ملعب سان سيرو في ميلانو هذا المساء.

وشهدت دكة بدلاء مانشستر يونايتد تواجد الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي غاب لفترة طويلة لأسباب عائلية، كما سيجلس بول بوجبا على الدكة بعد تخلصه من الإصابة، ومعه فان دي بيك وعماد ديالو ونيمانيا ماتيتش.

وسيعتمد سولشاير في تشكيلة مانشستر يونايتد على الرباعي الدفاعي الاعتيادي، بالاضافة إلى ثنائية مكتوميناي وفريد على دائرة الوسط ومن أمامهم البرتغالي برونو فيرنانديز.

التالي تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية

دين هندرسون

لوك شو – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – وان بيساكا

فريد – سكوت مكتوميناي

دانييل جيمس – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود

ماركوس راشفورد