عاجل | تشكيلة ميلان الاساسية امام مانشستر يونايتد “إبرا على الدكة”

يبدأ المدير الفني الايطالي “ستيفانو بيولي” تشكيلة ميلان الاساسية امام مانشستر يونايتد، مساء اليوم الخميس 18 مارس 2021، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، من دون نجم هجومه “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي سيجلس على دكة البدلاء. ولن يتواجد النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر في تشكيلة ميلان الاساسية حاله كحال الإسباني براهيم دياز والايطالي تونالي والبرتغالي دالوت. وقرر المدير الفني لنادي ميلان إشراك اللاعب الفرنسي بيير كالولو في مركز الظهير الأيمن ومن أمامه الثنائي سواليهو ميتي وسامو كاستييخو. ويقود تشكيلة ميلان الاساسية الحارس الأول للفريق جانلويجي دوناروما بالاضافة إلى صانع الألعاب التركي “هاكان تشالهان أوغلو”. ويدخل ميلان مباراة اليوم بأفضلية هدف اعتباري خارج الأرض، حيث تعادل على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 1/1، ما يعني حاجته للتعادل من دون أهداف في مباراة الإياب الليلة على ملعب سان سيرو في ميلانو. التالي تشكيلة ميلان الاساسية جانلويجي دوناروما ثيو هيرنانديز – سيمون كاير – فيكايو توموري – بيير كالولو كياتينغوا فرانك كيسييه – سواليهو ميتي أليكسيس ساليمايكيرس – هاكان تشالهان أوغلو – سامو كاستييخو ريدي كرونيتش

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