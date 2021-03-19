مشاهدة مباراة ميلان ومانشستر يونايتد اليوم في بث مباشر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان ومانشستر يونايتد في قمة مباريات اليوم الخميس 18-3-2021 ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة الدوري الاوروبي “اليورباليج”.

ينقل بث مباشر مباراة ميلان ومانشستر يونايتد اليوم على شاشة قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما تنقل المباراة على قناة BT Sport 2 البريطانية، وقناة سبورت تي في 1 البرتغالية.

يستضيف ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو مباراة ميلان ومانشستر يونايتد بإدارة من الحكم الدولي الألماني “فيلكس بريش”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وانتهى اللقاء الأول بين مانشستر يونايتد وميلان بالتعادل الإيجابي 1/1، وكان مانشستر يونايتد متقدمًا في النتيجة معظم الوقت حتى سجل المدافع سيمون كاير هدفًا قاتلاً في الوقت المُحتسب بدل من ضائع.

ويكفي ميلان التعادل السلبي لتحقيق التأهل إلى الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي، بينما يحتاج مانشستر يونايتد للفوز أو التعادل بأي نتيجة باستثناء 1/1 التي ستؤدي لتحول المباراة إلى أشواط إضافية.

وتحمل هذه المواجهة الكبيرة في الدوري الاوروبي 11 لقبًا أوروبيًا لكلا الفريقين، حيث حقق مانشستر يونايتد لقب الدوري الاوروبي مرة واحدة، وفي دوري أبطال أوروبا حصد 3 ألقاب، مقابل سبعة لفريق ميلان.

بذكر أن آخر مباراة رسمية جمعت مانشستر يونايتد وميلان قبل مباراتي الدوري الأوروبي هذا الموسم، كانت في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2010، وانتصر مانشستر يونايتد في سان سيرو بنتيجة (3-2)، قبل أن يؤكد تفوقه إيابًا برباعية نظيفة على ملعب أولد ترافورد في مشاركة رونالدينيو وديفيد بيكهام مع الروسونيري.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 15 مباراة متتالية في الدوري الاوروبي على ملعبه “أولد ترافورد”، حقق 12 انتصارًا، وتعادل في 4 مباريات بعد مباراة ميلان.

ويغيب عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم كل من إيريك بايي وإدينسون كافاني وفيل جونز وأنتوني مارسيال وخوان ماتا بسبب الإصابة.

في المقابل، يدخل نادي ميلان المباراة من دون المهاجم الكرواتي “ماريو ماندزوكيتش”، مع احتمالات غياب كالابريا ورافا لياو ودانيل مالديني وأنتي ريبيتش لعدم تعافيهم الكامل من الإصابة.

ميلان 0-1 مانشستر يونايتد

???? ملعب سان سيرو (ميلانو-ايطاليا)

???? الدوري الأوروبي (إياب ثمن النهائي)

انتهت

الشوط الأول

1″ صافرة بداية الشوط الأول..

1″ تشكيلة ميلان

جانلويجي دوناروما

ثيو هيرنانديز – سيمون كاير – فيكايو توموري – بيير كالولو كياتينغوا

فرانك كيسييه – سواليهو ميتي

أليكسيس ساليمايكيرس – هاكان تشالهان أوغلو – سامو كاستييخو

ريدي كرونيتش

1″ تشكيلة مانشستر يونايتد

دين هندرسون

لوك شو – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – وان بيساكا

فريد – سكوت مكتوميناي

دانييل جيمس – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود

ماركوس راشفورد

12″ بووووم..برونو فيرنانديز يصوب كرة قوية جدا تمر فوق عارضة ميلان .. وذلك بعد تمهيد رائع من لوك شو على حدود منطقة الجزاء.

15″ فرانك كيسييه يرد على تسديدة برونو فيرنانديز بتسديدة منخفضة تذهب في منتصف المرمى سهلة بين أحضان دين هندرسون.

22″ مدافع ميلان توموري يخطف الكرة من أمام دانييل جيمس داخل منطقة الجزاء بطريقة مدهشة…

24″ هاكان يفشل في استغلال فرصة انفراد بالتأخر في التسديد ليطيح ماجواير الكرة من امامه في اللحظة الأخيرة..

25″ تسديدة بعيدة من جرينوود يمسك بها الحارس دوناروما بمنتهى السهولة.

25″ نسق المباراة يرتفع..

30″ هبوط كبير في مستوى الفريقين على مدار الدقائق الماضية بعد بداية نارية..

40″ زلاتان ابراهيموفيتش يبدأ العمليات الاحمائية للاستعداد للمشاركة في الشوط الثاني

41″ بووووووووووووووووم…دين هندرسون ينقذ فرصة هدف مؤكد من لاعب وسط ميلان أليكسيس ساليمايكيرس..تسديدة قوية من خارج المنطقة تذهب على يسار الحارس الذي ارتقى وتصدى لها ليبعدها ركنية

45″ فرصة أخرى تضيع من ميلان ، كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء أرسلها هاكان ، واستقبلها ريدي كرونيتش بتسديدة مباشرة مرت جوار القائم الأيمن بعد هروب ناجح من وان بيساكا..

45″ صافرة نهاية الشوط الأول

الشوط الثاني

45″ صافرة بداية الشوط الثاني

46″ ???? خروج ماركوس راشفورد ونزول بول بوجبا في تشكيلة مانشستر يونايتد

48″ ⚽️ جووووووووووووووووووووول …مانشستر يونايتد يتقدم بالهدف الأول عن طريق البديل بول بوجبا بتسديدة من زاوية ضيقة بعد متابعة كرة فشل ميتي في تشتيتها بشكل صحيح.

…مانشستر يونايتد يتقدم بالهدف الأول عن طريق البديل بول بوجبا بتسديدة من زاوية ضيقة بعد متابعة كرة فشل ميتي في تشتيتها بشكل صحيح. 65″ ???? بطاقة صفراء للاعب ميلان كالولو

65″ ???? تغييران في ميلان بنزول دالوت وإبراهيموفيتش بدلاً من كالولو وكاستييخو.

72″ ???? تغيير ثالث في ميلان بنزول براهيم دياز بدلاً من كرونيتش.

77″ ???? بطاقة صفراء للاعب ميلان دالوت.

85″ بوجبا كدا يسجل الهدف الثاني لليونايتد برأسية مرت فوق العارضة بقليل..

93″ ???? بطاقة صفراء لمدافع مان يونايتد لوك شو

95″ ???? بطاقة صفراء لمدافع ميلان ثيو هيرنانديز

96″ صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر يونايتد وتأهله إلى ربع النهائي

بوجبا قلب المباراة تمامًا وجعل اليونايتد أقوى وأشرس وأسرع وأكثر حدة في وسط الملعب منذ مشاركته في بداية الشوط الثاني..

بوجبا هو نجم هذه المقابلة دون منازع، فقد استطاع فعل أشياء كثيرة مميزة خلال 45 دقيقة لم يستطع فعلها لاعبين أخرين أكملوا 90 دقيقة.

بوجبا خلال 50 دقيقة في الشوط الثاني (بالوقت الضائع): قام بـ 27 تمرير من بينهم 21 تمريرة صحيحة، وسدد 3 مرات، واحدة على المرمى انتهت بهدف، وتحصل على 3 أخطاء من الخصم، وصنع فرصتين لتسجيل الأهداف، وقام باعتراضين، وسجل هدف.

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