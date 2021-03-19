رئيس الزمالك: 152 مليون جنيه مستحقات لاعبي فريق الكرة

أكد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اليوم الخميس أنه يحب العمل في صمت وليس الحديث في وسائل الإعلام.

وقال عبدالعزيز في مؤتمر صحفي اليوم إن اللجنة الثلاثية التي تم تكليفها بإدارة الزمالك ليست في خصومة مع أي شخص، مشيرًا إلى أنها تعمل بكل إحترام من أجل النادي.

وأكد عبدالعزيز أن اللجنة عندما بدأت عملها بشكل رسمي داخل النادي، بعد قرار وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بعزل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور في ديسمبر الماضي، وجدت أمورًا غريبة، مؤكدًا أن كل شيء بالمستندات.

وأوضح أنه منذ تعيين اللجنة وصل إجمالي المستحقات لفريق كرة القدم 152 مليون جنيه، ولم تقبل اللجنة أي تبرعات مالية .

وأوضح رئيس الزمالك أن هناك شخصًا تبرع بخمسة ملايين جنيه ورفضت اللجنة، ووجهت له الشكر علي ذلك ثم حاول التبرع بمبلغ 400 ألف جنيه، وجددت اللجنة رفضها وشكرها لأن الزمالك غني بموارده.

وقال إنه لا يسعى لرئاسة نادي الزمالك مستقبلًا، ولا يحب لعبة الانتخابات الموجودة في الأندية، مؤكدًا أنه رئيس لجنة مكلفة فقط بإدارة النادي وليس رئيس الزمالك رغم أنه شرف له.

وأوضح “هل لكم أن تتخيلوا أن النادي تلقى 11 عرضًا للاعبي الفريق الأول منذ أن تولت اللجنة المسؤولية، وأن كل العقود بتلك الأرقام الخيالية شتت تركيز اللاعبين، وكان هدفها هدم استقرار الفريق، فهل لايوجد في مصر لاعبين سوى في الزمالك؟ ولماذا كل هذا التركيز مع النادي؟”.

وتابع: “اللجنة كانت مطالبة بتجديد عقود الرباعي أحمد أبو الفتوح ومحمود عبد الرحيم جنش ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا، ولكن هناك من يصدر للجنة الأزمات والمشاكل ونحن نعمل لمصلحة الزمالك فقط”.

وأضاف عبدالعزيز ” أنا عضو في الزمالك منذ ما يقرب 25 عامًا، سوف أتحدث عن أمور لن يذكرها أحد .. النادي منقسم حاليًا إلى جبهات في الوقت الحالي، ونعمل حاليًا بتكليف من الدولة لخدمة النادي فقط”.

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ” فكرنا في الاستقالة مرات لأننا نعمل في أجواء غير صحية وللأسف من ينتقد اللجنة هم أبناء النادي، بدلا من القدوم والحديث معهم أو حتى الاتصال بهم”.

يذكر أن الزمالك بات على مشارف الخروج مُبكرًا من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب خسارته صفر / 1 أمام ضيفه الترجي التونسي أول أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة.

ويحتل الزمالك، الذي يمتلك خمسة ألقاب في المسابقة القارية كان آخرها عام 2002، المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط، بفارق ثماني نقاط خلف الترجي (المتصدر)، الذي ضمن صعوده للأدوار الإقصائية في البطولة.

ويتعين على الزمالك الفوز على مضيفه مولودية الجزائر، صاحب المركز الثاني برصيد ثماني نقاط، في الجولة القادمة للمجموعة، ثم على ضيفه تونجيت السنغالي في الجولة التالية، مع خسارة المولودية أمام مضيفه الترجي في الجولة الأخيرة، من أجل الصعود لدور الثمانية.

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