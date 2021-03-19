تصفيات أمم أفريقيا 2021: 28 لاعبًا في قائمة مصر أمام كينيا وجزر القمر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري انضمام 28 لاعبًا لقائمة الفراعنة للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر في 25 و29 مارس الحالي، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

وتضم القائمة في حراسة المرمى: محمّد الشناوي (الأهلي)، محمود عبدالرحيم “جنش” (الزمالك)، محمّد بسام (طلائع الجيش)، وعامر عامر (سيراميكا كليوباترا).

في الدفاع: محمّد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم (من الأهلي). عمر جابر، علي جبر، وأحمد أيمن منصور (من بيراميدز). أحمد أبوالفتوح، محمود حمدي “الونش” (من الزمالك)، وأحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي).

في الوسط: محمّد النني (آرسنال الانجليزي)، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمّد مجدي “أفشه” (من الأهلي)، طارق حامد، وأحمد سيد “زيزو” (من الزمالك)، محمود حسن “تريزيغيه” (أستون فيلا الإنجليزي)، محمّد فاروق وإسلام عيسي (بيراميدز)، إلى جانب مصطفي فتحي (سموحة).

في الهجوم: محمّد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، مصطفي محمّد (غلطة سراي التركي)، حسام حسن (سموحة)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، ومحمّد شريف (الأهلي).

وتم استبعاد أحمد حسن “كوكا” المحترف في أولمبياكوس اليوناني بسبب الإصابة.

واستقر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على تأجيل موعد انضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب لمدة يوم واحد، ليبدأ المعسكر في 21 مارس الحالي، بعدما لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب توغو الترتيب بنقطة يتيمة.