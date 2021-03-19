بعد تصريحات كلوب.. هل ليفاندوفسكي أفضل من صلاح

أثار المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب جدلًا كبيرًا، بعدما اعتبر مهاجمه السابق ونجم بايرن ميونخ الألماني الحالي، روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب أشرف على تدريبه خلال مسيرته التدريبية.

ويعد كلوب هو المكتشف الحقيقي لموهبة ليفاندوفسكي، حيث ضمه في صيف 2010 عندما كان مديرًا فنيًا لـ بوروسيا دورتموند، حيث أصبح المهاجم البولندي هدافًا بارزًا تحت إشراف المدرب الألماني، ونجحا في تحقيق إنجازات مميزة، قبل انتقاله بشكل حر إلى صفوف بايرن ميونخ بعد انتهاء عقده مع أُسُود الفيستفاليا في يوليو 2014، وواصل هناك مع العملاق البافاري مستوياته التهديفية الخارقة.

وعلى الرغم من أن كلوب أشرف ويشرف الآن على تدريب نجوم كبار في ليفربول، مثل المصري محمد صلاح، البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني، لكن المدرب الألماني فضل اختيار ليفاندوفسكي.

وذلك عندما سُئل خلال مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية عن أفضل لاعب أشرف على تدريبه، لم يتردد كلوب في إجابته، قائلًا: “روبرت ليفاندوفسكي. في الواقع لن يكون من العدل قول ذلك عن أي لاعب آخر غير ليفا”.

وأضاف: “ما حققه وإلى مدى تطوره، وكيف دفع نفسه ليصبح اللاعب الذي هو عليه اليوم، هذا أمر غير عادي؛ اتخذ ليفا كل خطوة يحتاجها ليكون آلة أمام المرمى. كل شيء”.

وأتم: “لقد انغمس في اللعبة بشكل رائع، فهو يعرف في كل موقف ما عليه فعله، وإلى أين يجب أن يذهب. ليفا آلة مطلقة”.

ولكن الأرقام لها وجهة نظر مختلفة، وبإلقاء نظرة عليها، فإنها توضح بأن ليفاندوفسكي ليس هو أفضل لاعب أشرف كلوب على تدريبه، وهناك نجوم آخرين نجحوا في التفوق عليه من الناحية الرقمية، أبرزهم النجم المصري محمد صلاح.

وخاض النجم البولندي 187 مباراة مع بوروسيا دورتموند تحت قيادة كلوب في مختلف المسابقات، سجل خلالها 103 هدف وقدم 42 تمريرة حاسمة.

وعلى صعيد الألقاب، فقد حقق ليفاندوفسكي مع بوروسيا دورتموند، 4 بطولات؛ بواقع لقبين دوري ألماني، لقب كأس ألمانيا، وآخر كأس السوبر الألماني.

بينما تمكن النجم المصري من تسجيل 119 هدفًا وتقديم 45 تمريرة حاسمة خلال 192 مباراة خاضها رفقة ليفربول في كل البطولات تحت قيادة كلوب، منذ انضمامه للريدز في صيف 2017.

كما حقق صلاح 4 بطولات أيضًا رفقة ليفربول، الذي يتولى كلوب تدريبه منذ أكتوبر 2015، وهم الدوري الانجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

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