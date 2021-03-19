الدوري المصري | استقالة البوسني يوفيتش من تدريب الاسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي المصري الخميس أن مدربه البوسني دراجان يوفيتش قدم استقالته رسميًا واعتذر عن استكمال مهماته مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، بسبب سوء النتائج.

وأكد المتحدث الرسمي باسم النادي علاء وحيد في بيان أن المدرب البوسني اتخذ قراره عقب الاجتماع الذي عقده مع اللجنة الفنية للنادي الخميس، لمناقشة أحوال ومستقبل الفريق بعد التراجع الملحوظ في النتائج خلال الفترة الماضية.

ولم يتمكن يوفيتش من تحقيق أي فوز في ثماني مباريات قاد فيها الفريق في الدوري، منذ توليه مهماته، إذ خسر في خمس وتعادل في ثلاث، بإستثناء فوز وحيد أمام فريق لافيينا إف سي في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي خلال الساعات المقبلة عن تشكيل الجهاز الفني الجديد.

من جهته، أشار رئيس اللجنة الفنية للإسماعيلي علي أبو جريشة إلى أن قرار يوفيتش جاء “لغياب التوفيق عن الفريق رغم العروض الجيدة التي يقدمها”.

ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير في جدول الدوري برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن فريق الإنتاج الحربي صاحب المركز الأخير.

والجدير بالذكر، أن خمسة مدربين تناوبوا على قيادة الإسماعيلي الموسم الحالي، هم البرازيلي هيرون فيريرا ريكاردو، محمّد وهبة، أبو طالب العيسوي، أحمد العجوز، ويوفيتش.

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