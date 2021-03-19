صفقات برشلونة | ظهور منافس على صفقة أجويرو!

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن ظهور منافس جديد لـ برشلونة الإسباني على التعاقد مع مهاجم وهداف مانشستر سيتي الإنجليزي، سيرخيو أجويرو، إذ يسعى النادي الكتالوني لضمه مجانًا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد أجويرو (32 عامًا) مع مانشستر سيتي في الصيف القادم بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21، وحتى الآن يبدو أن إدارة السيتيزنز، قد اتخذت قرارها بعدم التجديد للنجم الأرجنتيني.

ويُعد أجويرو صديقًا مقربًا لقائد وأسطورة برشلونة، ليونيل ميسي، ويسعى الرئيس الجديد للنادي الكتالوني، خوان لابورتا لضم مهاجم مانشستر سيتي، لإقناع البرغوث بالتجديد والاستمرار مع البارسا.

ووفقًا لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية، فإن تشيلسي يتابع عن كثب موقف أجويرو، والذي حاول البلوز ضمه سابقًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل انتقاله لـ مانشستر سيتي في صيف 2011.

ولم يظهر أجويرو مع مانشستر سيتي هذا الموسم إلا في 14 مباراة فقط، بسبب تعرضه للعديد من الإصابات، ما بين العضلية وعدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).

جدير بالذكر أن سيرخيو أجويرو انضم إلى صفوف السيتيزنز في صيف 2011، قادمًا من أتلتيكو مدريد نظير 40 مليون يورو، وشارك النجم الأرجنتيني منذ ذلك الحين في 384 مباراة بقميص السكاي بلوز بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 257 هدفًا وقدم 73 تمريرة حاسمة.

كما تجدر الإشارة إلى أن أجويرو، هو الهداف التاريخي للسيتيزنز، وفاز رفقتهم بالدوري الانجليزي الممتاز 4 مرات، (5) كأس الرابطة الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

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