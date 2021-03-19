فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة القادسية والشباب فى الدوري الكويتي stc

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة القادسية والشباب، في إحدى مباريات اليوم الخميس 18-3-2021 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الكويتي stc، والتي استضافها ملعب “محمد الحمد” فى محافطة حولي الكويتية.

حقق القادسية فوزاً سهلاً على ضيفه الشباب بنتيجة 3-1، ليتقدم الزعيم الملكي الى المركز الثاني بحدول ترتيب الدوري الكويتي.

وأنهي القادسية الشوط الاول متقدماً بهدفين نظيفين، افتتح التسجيل اللاعب “عدي الصيفي” فى الدقيقة 20، وفى الدقيقة 31 أضاف نفس اللاعب المتألق الهدف الثاني لفريقه من صناعة جميلة من زميله سيف الحسان.

وفى الشوط الثاني عزز القادسية تفوقه بالهدف الثالث بالدقيقة 55 عبر لاعبه “سيف الحشان” من جملة فنية رائعة، وفى الدقيقة 88 سجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق الشباب اللاعب “عبد المحسن التركامني”، لينتهي اللقاء بفوز الملكي 3-1.

بهذه النتيجة وصل القادسية الى النقطة 18 فى المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن العربي المتصدر قبل مباراته فى نفس الجولة غداً، فى المقابل تجمد رصيد الشباب عند النقطة السابعة فى المركز الثامن حيث مُني اليوم بالهزيمة السادسة له هذا الموسم فى الدوري.

إليكم اهداف المباراة