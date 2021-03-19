الدوري الأوروبي: دينامو يُقصي توتنهام وأرسنال وروما يتأهلان إلى ربع النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - أزاح دينامو زغرب الكرواتي ضيفه توتنهام الإنكليزي من الدور ثمن النهائي بفوزه عليه بثلاثية نظيفة بعد التمديد في إياب دور الـ16.



لم يستفد توتنهام من فوزه ذهابا 2-صفر وودّع مسابقة الدوري الأوروبي على يد مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بالخسارة أمامه بعد التمديد بثلاثية نظيفة سجلها ميسلاف أورشيتش (62 و83 و106).



وزادت هذه الكبوة المفاجئة من متاعب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لاسيما أن الفريق قابع في المركز الثامن محليا بفارق ست نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.



وفي مباراة أخرى، حجز أرسنال الإنكليزي بطاقته إلى دور الثمانية من منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم رغم هزيمته أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدف دون رد في إياب ثمن النهائي.



وسجّل الدولي المغربي يوسف العربي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51، وتأهل أرسنال بفضل فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف لهدف.



وتشكل هذه المسابقة أهمية مضاعفة لأرسنال لأن الفوز بها سيعيده إلى مسابقة دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017، لاسيما أن هذا الأمر شبه مستحيل من خلال الدوري الإنكليزي الممتاز بما أنه يحتل حاليا المركز العاشر بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم والذي يحتله جاره تشيلسي.



إلى ذلك صعد روما الإيطالي إلى دور الثمانية ا بعد أن كرّر فوزه على شاختار دانيتسك الأوكراني في إياب ثمن النهائي.



وعلى الملعب الأولمبي في كييف حيث يخوض مبارياته البيتية بسبب الوضع الأمني في شرق البلاد، سقط شاختار دانيتسك الأوكراني مجددا أمام روما الإيطالي وهذه المرة بنتيجة 1-2، بعدما خسر ذهابا في العاصمة الإيطالية بثلاثية نظيفة.



ويدين فريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا الذي يستعد لمواجهة صعبة الأحد على أرضه في الدوري ضد نابولي، أحد منافسيه الأساسيين على نيل أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بتجديد فوزه على على الفريق الأوكراني إلى الإسباني بورخا مايورال الذي رفع رصيده إلى 7 أهداف في المسابقة هذا الموسم بتسجيله الهدفين (48 و72)، فيما كان هدف المضيف من نصيب البرازيلي الأصل جونيور مورايش (59).



واستفاد غرناطة الإسباني من فوزه ذهابا على مولده النرويجي 2-صفر لكي يبلغ ربع النهائي رغم خسارته الخميس خارج قواعده في بودابست المجرية بسبب قيود السفر في النرويج، بهدف لروبرتو سولدادو (72)، مقابل هدفين لخيسوس فاييخو (29 خطأ في مرمى فريقه) وإيريك هيستاد (90 من ركلة جزاء).

المصدر: وكالات