شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانوني السابق للزمالك : على وزير الرياضة التدخل وإعادة مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار محمود العسال، المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، إن لاعبي الزمالك يتعرضون لمؤامرة وهناك عوامل لتراجع مستوى الفريق أهمها غياب مجلس الإدارة القوي، ولاعبون أكفاء وجمهور داعم.

وطالب العسال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» جماهير الزمالك بألا تشتت نفسها فى نقد اللاعبين وننسى (الخطأ الأكبر) فاللاعبون ضحية لا حول لهم ولا قوة فقد نزع منهم القلب والروح نزع منهم من كان يحقق لهم القوة والاستقرار والطمأنينة بمستقبلهم نزع منهم مجلس إدارتهم الذى له ما له وعليه ما عليه ولكن يبقى مجلس الإدارة الأقوى فى تاريخ الزمالك.

وتابع العسال: «لا تسمعوا أو تستجيبوا لمن يحمل اللاعبون المسؤولية فمن يقول ذلك واهم أو متلون أو حاقد ولا يريد أن يرى الحقيقة».

وطالب المستشار القانوني بتدخل وزير الرياضة لتصحيح المسار والحفاظ على نادي الزمالك، وإعادة مجلس مرتضى منصور مرة أخرى.