شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان × مان يونايتد : أهداف بوجبا الحاسمة مستمرة وعقدة إنجليزية لا تنتهي للروسونيري (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مانشستر يونايتد في الخروج بنتيجة الفوز بنتيجة 1-0 من معقل إيه سي ميلان الإيطالي في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي موسم 2020/2021.

وتأهل مانشستر يونايتد للدور التالي من المسابقة عقب التأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1، ليستمر الشياطين الحمر في البطولة التي كانوا توجوا بـ لقبها في عام 2016.

وسجل البديل بول بوجبا هدف المبارة الوحيد بعد دخوله الملعب بـ 3 دقائق فقط كبديل، ليمنح رجال المدرب أولي جونار سولشاير انتصارًا هامًا يبقي على حظوظ الفريق في التتويج بلقب المسابقة الأوروبية.

رجل المباراة:

صاحب الهدف الوحيد، بول بوجبا، كان له مردود كبير على الرغ من أنه شارك في الشوط الثاني فقط، لكن لاعب الوسط الفرنسي سجل هدف، مرر بدقة 84%، قطع الكرة مرتين وصنع فرصتين للتهديف.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

سجل بول بوجبا هدفه الثاني فقط كبديل مع مانشستر يونايتد، في ظهوره الحادي والثلاثين من مقاعد البدلاء مع الفريق (سجل أيضًا ضد برايتون في سبتمبر 2020).

أهداف بوجبا ال3 الأخيرة مع اليونايتد في مختلف البطولات تسببت في فوز الشياطين الحمر بالمباريات (ضد بيرنلي، فولهام وميلان).

الحارس الإنجليزي دين هندرسون حافظ على نظافة شباكه في 11 من المباريات ال18 التي لعبها في مختلف البطولات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، مستقبلًا إجمالي 8 أهدف في هذه المباريات الـ 18.

مانشستر يونايتد تأهل من خلال أخر مواجهاتين مع ميلان في أدوار خروج المغلوب بالمسابقات الأوروبية، بعد أن تم إقصاؤه في كل من المواجهات الأربعة السابقة (الكأس الأوروبية 1957/58 و1968/69، ودوري أبطال أوروبا في 2004/05 و2006/07)

ميلان غادر مسابقة أوروبية من الأدوار الإقصائية على يد نادي إنجليزي في 5 من أخر 6 مواجهات للأندية الإنجليزية (الإستثناء الوحيد كان أرسنال في موسم 2011/2012 بدوري الأبطال).