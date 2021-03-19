شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان × مان يونايتد : أهداف بوجبا الحاسمة مستمرة وعقدة إنجليزية لا تنتهي للروسونيري (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مانشستر يونايتد في الخروج بنتيجة الفوز بنتيجة 1-0 من معقل إيه سي ميلان الإيطالي في إياب دور الـ16 للدوري الأوروبي موسم 2020/2021.
وتأهل مانشستر يونايتد للدور التالي من المسابقة عقب التأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 2-1، ليستمر الشياطين الحمر في البطولة التي كانوا توجوا بـ لقبها في عام 2016.
وسجل البديل بول بوجبا هدف المبارة الوحيد بعد دخوله الملعب بـ 3 دقائق فقط كبديل، ليمنح رجال المدرب أولي جونار سولشاير انتصارًا هامًا يبقي على حظوظ الفريق في التتويج بلقب المسابقة الأوروبية.
رجل المباراة:
صاحب الهدف الوحيد، بول بوجبا، كان له مردود كبير على الرغ من أنه شارك في الشوط الثاني فقط، لكن لاعب الوسط الفرنسي سجل هدف، مرر بدقة 84%، قطع الكرة مرتين وصنع فرصتين للتهديف.
أبرز الأرقام والإحصائيات:
- سجل بول بوجبا هدفه الثاني فقط كبديل مع مانشستر يونايتد، في ظهوره الحادي والثلاثين من مقاعد البدلاء مع الفريق (سجل أيضًا ضد برايتون في سبتمبر 2020).
- أهداف بوجبا ال3 الأخيرة مع اليونايتد في مختلف البطولات تسببت في فوز الشياطين الحمر بالمباريات (ضد بيرنلي، فولهام وميلان).
- الحارس الإنجليزي دين هندرسون حافظ على نظافة شباكه في 11 من المباريات ال18 التي لعبها في مختلف البطولات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، مستقبلًا إجمالي 8 أهدف في هذه المباريات الـ 18.
- مانشستر يونايتد تأهل من خلال أخر مواجهاتين مع ميلان في أدوار خروج المغلوب بالمسابقات الأوروبية، بعد أن تم إقصاؤه في كل من المواجهات الأربعة السابقة (الكأس الأوروبية 1957/58 و1968/69، ودوري أبطال أوروبا في 2004/05 و2006/07)
- ميلان غادر مسابقة أوروبية من الأدوار الإقصائية على يد نادي إنجليزي في 5 من أخر 6 مواجهات للأندية الإنجليزية (الإستثناء الوحيد كان أرسنال في موسم 2011/2012 بدوري الأبطال).
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