شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: ساسى زملكاوى وهيجدد قريب وشيكا أكتر واحد زعلان على خسارة نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، لاعب نادى الزمالك: "الجيل المتواجد حاليا من أفضل الأجيال التي عاصرتها في نادى الزمالك، وهذا الجيل حقق كل البطولات التي لعبها باستثناء دورى أبطال أفريقيا، وكنا نتمنى تحقيقها، وقدمنا أداء جيد منذ بداية البطولة ولن يذكر التاريخ إلا الفائز".

وأضاف حازم إمام فى تصريحات تليفزيونية: "غرفة الملابس كان فيها حزن كبير والصمت مسيطر على الغرفة، وذهبت لباتشيكو وتحدثت معه عن مباراة الكأس حتى نستعد لها بعد الخسارة، وشيكابالا أكثر اللاعبين حزنا بعد خسارة نهائي القرن، لأن الفوز في هذه المباراة كانت هتوديه في حتة تانية بعد هدفه العالمى".

وأوضح حازم إمام: "هزيمة نهائي أفريقيا تسببت فى حزن كبير ولكن الهزيمة من الأهلى في نهائي دوري أبطال أفريقيا زادت جرح خسارة البطولة وزادت المرارة، والزمالك فرض سيطرته على مباراة نهائي القرن ولكن غياب التوفيق أثر علينا في هذا اليوم، وبالرغم من خسارتنا إلا أن لم يكن هناك تقصير من اللاعبين نهائيا".

وأضاف: "فرجانى ساسى عاوز يجدد للزمالك وهيجدد عقده قريبا، لأنه زملكاوى وبيحب الجمهور وهيلاقى فين كل الحب اللى موجود من جماهير الزمالك".