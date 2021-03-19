شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد رفع الأثقال عن عدم استدعاء سارة سمير: اللوائح تمنع ضم الموقوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال، على توضيح عدم انضمام البطلة سارة سمير لاعبة المنتخب الوطنى لمعسكر المنتخب، المقرر انطلاقه السبت المقبل بالقاهرة بعد غضب اللاعبة من عدم استدعائها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال محجوب فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن لوائح الأثقال تمنع اللاعبين أصحاب الإيقاف الدولى بسبب المنشطات من الانضمام لمعسكرات المنتخبات وهى من اللاعبين الذين تم إيقافهم لثبوت إيجابيتها فى الاتحاد الدولى وسط محاولات الاتحاد لتبرئ اللاعبين فى ظل تلوث المكملات الغذائية التى تناولوها.

وأشار محجوب إلى أنه سيتوجه إلى اللاعبة اليوم الجمعة فى الإسماعيلية لشرح أسباب عدم انضمامها من أجل أن تتفهم الموقف.

وكشفت سارة سمير لاعبة منتخب رفع الاثقال، الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، أنها تعانى من الإهمال وعدم الاهتمام من مسئولى الرياضة، حيث يتجاهلها الجميع، ولا يردون على اتصالاتها الهاتفية.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنها تحاول الاتصال بالمسئولين دون رد، بالإضافة إلى انطلاق معسكر المنتخب دون أن يخطرها أحد من مسئولى الاتحاد.