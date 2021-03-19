شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حمدتو: نفسى ألعب طاولة مع محمد صلاح.. وبحب الأهلي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم حمدتو، بطل تنس الطاولة البارالمبى، إنه يتمنى أن يلعب مع محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى لكرة القدم، والمحترف فى ليفربول، مباراة فى تنس الطاولة، قائلا: "نفسى ألعب طاولة مع محمد صلاح".

وأضاف حمدتو أنه يتمنى أن يلعب مع صلاح لكن اللاعب ليس لديه وقت، وشرف لى أن ألعب معه، لأنه نموذج يحتذى به، فى الاحتراف، لكن صلاح لديه مسئوليات ومباريات ومهمة احترافية.

وعن الفريق الذى يشجعه قال حمدتو إنه يشجع النادى الأهلى، لأنه المكان الوحيد الذى يمثل منظومة رياضية متكاملة فى مصر، ويقف خلف كل لاعب حتى يكون بطلا، كما أن علاقته بلاعبى الأهلى جيدة على مستوى اللعبة، مثل السيد لاشين، هنا جودة وغيرهم من الأبطال.

وعن الانتقال إلى الأهلى قال بطل الطاولة إن اللعب للقلعة الحمراء شرف له، لكن الأندية الكبرى مثل الأهلى والزمالك ليس بها قسم لذوى الإعاقة، وكشف أنه فى عام 2016 عرض على محمود الخطيب قبل رئاسته للأهلى أن يضيف الألعاب البارالمبية لنشاط النادى الرياضى، ولكن الآن وبعد رئاسته للنادى لم يعرض عليه الأمر مرة أخرى.

وقال حمدتو إن أسنانه هى رأس ماله، خاصة أنه يستخدمها للإمساك بالمضرب خلال التدريبات أو المباريات، وبعد أن ينتهى من تدريبه أو بطولته يشعر بآلام شديدة بها، وكان يضطر لتحمل هذا الألم.

وشدد اللاعب على أهمية وجود رعاة للأبطال، لأنها تأتى بثمارها إيجابيا، خاصة أن أدوات الطاولة مكلفة ماليا، فالمضرب يصل سعره إلى 6 آلاف جنيه، بخلاف الكرة والملابس.

وكشف لاعب الطاولة عن تأثير الفيديو الذى تم تصويره معه من جان بالاتحاد الدولى تحت اسم "مفيش مستحيل"، حيث كشف مسئولو الاتحاد الدولى للعبة أن الطاولة أصبح لها اسم عالمى بعد الفيديو، خاصة أنه وصل إلى 3 ملايين مشاهدة على موقع الاتحاد.