شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: البرازيل والأرجنتين اعتذرا عن مواجهة المنتخب وديا استعداد للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى لكرة القدم، أن منتخبى البرازيل والأرجنتين اعتذرا عن مواجهة المنتخب الأولمبى وديا، فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو.

وقال غريب فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورت 2 أن المنتخب الأولمبى لن يخوض مباريات ودية سوى مع المنتخبات المتأهلة إلى الأولمبياد، للاحتكاك مع منتخبات قوية، وتمهيدا لمواجهتهم فى الدورة الأولمبية.

وأَضاف المدير الفنى للمنتخب الأولمبى أن هناك معسكرا نهاية شهر مايو المقبل، يعقبه معسكر يبدأ من يوم 5 يوليو، حتى موعد أول مباراة للمنتخب فى الأولمبياد، على أن يتخلل المعسكر مباراتان وديتان على الأقل.

وأشار غريب إلى أن قائمة المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد ستضم 18 لاعبا، منهم حارسا مرمى، بالإضافة إلى 16 لاعبا.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب قائمة تضم 32 لاعبا للمعسكر المقبل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تقام في يوليو المقبل.

وضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.