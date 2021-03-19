شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: يوفيتش اعتذر عن الاستمرار وإيهاب جلال الأقـرب لخلافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلى، أن البوسني دراجان يوفيتش تقدم باستقالته من تدريب الفريق لسوء النتائج، ولا يوجد أي سبب آخر.

وأضاف وحيد خلال تصريحات تليفزيونية أن يوفيتش قدم الشكر لمجلس إدارة النادي، وأوضح أن الفريق يعاني من سوء التوفيق، كما أنه فعل كل شيء ممكن لكن النتائج لم تساعده على الاستمرار، وترك الفرصة لمدرب آخـر.

واختتم وحيد: "بدأنا المفاوضات مع إيهاب جلال المدير الفني لمصر للمقاصة لخلافة دراجان يوفيتش، وهو الخيار الأول للجنة الفنية برئاسة علي أبو جريشة، والإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات".

ومنح مجلس الإسماعيلى اللجنة الفنية للدراويش برئاسة على أبو جريشة صلاحيات للتفاوض مع إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لقيادة الفريق الأصفر خلفاً ليوفيتش، حتى يستطيع بداية فترة إعداد مع الاسماعيلى خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية.