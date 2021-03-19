شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: نادى التعاون تمسك ببقائى ولكن احترم رغبتى فى العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أنه يكنّ كل تقدير واحترام لمسئولى نادى التعاون السعودي.

وقال المدير الفنى للزمالك للموقع الرسمي لنادى الزمالك: "كنت قد اتفقت مع مسئولى النادى السعودى على قيادة الفريق لمدة عامين، ولم يكن لدى مسئولى التعاون رغبة فى رحيلى بعد شهرين كما تردد، حيث حدث التباس فى الأمر خلال الترجمة بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بنادى الزمالك مساء الخميس".

وتابع: "عودتى للزمالك كان قرارى، ورغبتى لبناء فريق جديد قادر على حصد البطولات، وهو ما أسعى له خلال الفترة القادمة، وكان مسئولو التعاون السعودى يرغبون فى استمرارى، ولكنهم تفهموا رغبتى فى العودة للزمالك من جديد".

وكان باتريس كارتيرون، قد تم تقديمه بشكل رسمى من خلال اللجنة التى تدير نادى الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز فى مؤتمر صحفى عُقد اليوم بمقر النادى لتوضيح كواليس عودته لقيادة الفريق وأسبابها.

وأوضح كارتيرون أنه لم يكن قادرا على الحديث مع لاعبى الزمالك فى فترة ولايته الأولى، لأنه كان يتم مطالبته بتوجيه رسائل مُعينة للاعبين، مشددا أنه عاد من أجل حصد الزمالك كل البطولات ووضعه فى المركز الأول دائما، والآن الفريق فى الصدارة محليا وسيعمل يوميا مع اللاعبين، للوصول لأفضل مستوى ممكن.

وأضاف كارتيرون أنه لم يحضر للمؤتمر الصحفى اليوم للحديث عن المشاكل والسلبيات، موجها الشكر لمجلس الإدارة الحالى لدعمه ومساندته، موضحا أن كافة اللاعبين رحبوا به عقب العودة، واتفقوا على نسيان الماضى، والتفكير فى المرحلة القادمة.

واختتم كارتيرون تصريحاته، مؤكدا أنه عاد للزمالك ليحصد بطولات من جديد، والفريق يحتاج لمجهود وعمل كبير، لكن بعدها سيتحسن المستوى والأداء وسيكون من الصعب هزيمته وهو ما يسعى لحدوثه فى المستقبل القريب.