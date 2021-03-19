شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون: أوليفيرا مدرب حراس الزمالك الجديد يصل القاهرة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مدرب حراس نادي الزمالك الجديد الأجنبي سيصل إلى القاهرة خلال ساعات.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد قررت تعيين وليد إبراهيم مدربا لحراس مرمى الزمالك في الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون، خلفا لعمرو عبد السلام، الذي قرر الرحيل من نفسه.

وأكد حازم فتوح في تصريحات تليفزيونية أن مدرب حراس نادي الزمالك الجديد هو أوليفيرا مدرب حراس نادي التعاون، وتابع: "الزمالك تواصل ظهر الخميس مع نادي التعاون السعودي وأنهوا الاتفاق حول التعاقد مع مدرب الحراس الأجنبي".