شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب : لم نستقر على ضم أى لاعب لقائمة الأولمبياد باستثناء محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبى، أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الوحيد الذى تم الاستقرار عليه للانضمام لقائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وأوضح شوقى غريب خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه عقب إجراء قرعة أولمبياد طوكيو سوف يتم إرسال إخطار رسمي إلى نادى ليفربول الإنجليزى للموافقة على مشاركة محمد صلاح برفقة المنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو القادمة.

وأشار شوقى غريب إلى أنه تم إرسال قائمة أولية تضم 50 لاعبا للمشاركة في الأولمبياد وتضم 10 لاعبين من الكبار والتي يكون نسبة 80% منها لاعبين محترفين وذلك تحسبا لغياب أى لاعب قبل انطلاق البطولة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب قائمة تضم 32 لاعبا للمعسكر المقبل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تقام في يوليو المقبل.

وضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.

وكان الجهاز الفني عقد اجتماعا منذ ساعات، للاستقرار والاتفاق على القائمة المختارة ومناقشة خطة الفترة المقبلة وترتيبات المعسكر المقبل.

فيما أعلن شوقي غريب أن بداية التجمع سيكون في الثانية عشر ونصف ظهر الأحد المقبل، وتستمر التدريبات يوميا على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة في معسكر مفتوح.