غريب يوضح.. عدد "الكبار" في القائمة المفتوحة.. وموعد مخاطبة ليفربول لضم صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بأن القائمة المفتوحة الخاصة بالمشاركة في أولمبياد طوكيو تضم أكثر من 10 لاعبين فوق السن يجب اختيار 3 عناصر منهم على الأكثر بالقائمة النهائية.

وقال شوقي غريب في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس: "في المعسكر الماضي خلال مباراة البرازيل وضعت قائمة تضم 40 لاعب، انضم منهم 6 للمنتخب الأول، ثم تعرض للاعبين للإصابة وتم استبعاد لاعب أخرى بعد إصابته بكورونا فأصبح العدد النهائي للاعبين 28 لاعب".

وتابع: "استدعاء عدد كبير من اللاعبين في القائمة لأننا في وقت كورونا لا نعرف كم لاعب يمكن أن يستمر باقي المعسكر، وبالإضافة إلى أن بعض اللاعبين ينضمون وهم مصابون فيتم استبعادهم".

وأوضح موقف استدعاء محمد صلاح قائلًا: "كي أخاطب ليفربول لطلب محمد صلاح لابد أن أوضح له كافة التفاصيل من جدول المعسكر لفندق الإقامة لكل تفصيلة صغيرة، وهذا الأمر سوف أتوصل إليه 21 إبريل وهو موعد قرعة الأولمبياد وفي هذا التوقيت سوف أعرف خطة كاملة لمشوار الفريق حتى الأولمبياد، وفي هذا التوقيت استطيع مخاطبة ليفربول".

وأضاف: "أي لاعب خارج القائمة المبدئية المفتوحة لن يتمكن من المشاركة في الأولمبياد وبناء عليه هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين في هذه القائمة، وهناك أكثر من 10 لاعبين من الكبار في القائمة المبدئية ومنهم أحمد حجازي، محمد الشناوي، وأحمد حجازي و80% من المحترفين في الخارج موجود".

واختتم قائلًا: "القائمة حاليًا مفتوحة، وفي 15 مايو سيتم تخفيض القائمة إلى 50 لاعب، ويوم 30 يونيو ستكون القائمة 18 لاعب ومعهم 4 في القائمة الاحتياطية، والقائمة ستضم حارسين و16 لاعب أخرين، ونحن مستعدين لكل شيء بما في ذلك ملابس الفريق الخاصة بالأولمبياد".